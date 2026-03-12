Ako se most Sv. Dujma ikada i dogodi, gdje će se točno spajati na promet u Splitu i Kaštelima? Kako izbjeći prometni kolaps u Ulici Domovinskog rata?

Projekcija mosta preko Kaštelanskog zaljeva održana je ovog vikenda gdje su studio 3LHD i Grad Split predstavili most široj javnosti. Most preko Kaštelanskog zaljeva dio je projekta nove državne ceste koja će spojiti autocestu A1, preko čvora Vučevica, s Trajektnom lukom u Splitu. Za ishođenje svih potrebnih dozvola proći će tri godine, a isto toliko je potrebno i za izgradnju mosta. Šira javnost skeptična je oko izgradnje mosta, a na svakom koraku se može ćuti – neće se to izgraditi za našeg života. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta u obraćanju medijima ovog vikenda naglasio je kako će sve učiniti da se ovaj projekt realizira. Vratimo se na sami početak...

Most je neslužbeno dobio ime splitskog zaštitnika, Svetog Duje, a vjerujemo kako će zaštita ovog sveca biti potrebna kad se sva sila automobila s Dalmatine slije u centar grada. Naime, javnost već godinama prati dešavanja oko tunela Kozjak koji je u završnoj fazi. Do početka travnja bi trebao biti probijen na južnoj kaštelanskoj strani. Građevinska dozvola za pristupne ceste još nije ishođena niti su otkupljene sve čestice koje su potrebne za izgradnju iste. Nadalje, na području te trase izgrađeno je 10 urbanih vila koje je potrebno srušiti. Iz Hrvatskih cesta komentiraju kako postupak ide sporije nego inače te da imaju dvije faze rušenja kuća, u prvoj fazi pet kuća i u sljedećoj preostalih pet. Slučaj rušenja spomenutih vila stigao je i do USKOK-a, a 80% vlasnika zemljišta ne slaže se s otkupom – ne žele prodati svoje zemljište.

S druge strane imamo prezentaciju novog ulaza u Split – mosta zvanog čežnja za sve Kaštelane. S izgradnjom mosta rasteretila bi se gužva na solinskoj Širini ali nameće se pitanje gužve koja bi se preselila u centar Splita.

Za neke naredne tri godine, koliko je potrebno da se izradi Studija utjecaja na okoliš, koja ima svoju proceduru u trajanju od godine dana, izrada Idejnog projekta za lokacijsku dozvolu te ishođenje građevinske dozvole, možemo pričati u konkretnom projektu. Paralelno s ovim projektima traže se izvođači radova kako bi se ubrzao sam postupak. Projekt vrijedan 250 milijuna eura, s mostom i pristupnim cestama, mogao bi napraviti kolaps u centru grada.

-Projekt Novi ulaz u Split se provodi u tri faze: prva obuhvaća dvotračnu cestu od čvorišta Vučevica do čvorišta na DC8 u Kaštelima, duljine 7,92 km, s tunelom kroz Kozjak. Druga faza obuhvaća spoj od Kopilice, duljine 9 km, koji uključuje most preko Kaštelanskog zaljeva, koji će biti projektiran kao četverotračni. Treća faza prolazi kroz grad, od Kopilice do Trajektne luke Split, koristeći postojeće koridore u tkivu grada, na kojima će biti potrebno napraviti značajne intervencije. Lokacija mosta je usvojena na osnovi analize prostorno-prometnih parametara, inženjersko - građevinskih razmatranja opcija kao i ekonomskih analiza, zaključuju iz Hrvatskih cesta.

Iz ove izjave se da iščitati kako je potrebno napraviti rekonstrukciju i značajne intervencije kako ne bi došlo do prometnog kolapsa.

Vjerujemo kako će većina putnika koji prometuju preko A1 do Splita koristiti izlaz Vučevica na tunel Kozjak i Kaštela, prije nego izlaz na Dugopolje. Sama navigacija koju većina koristi ponudit će im najkraću rutu koja je u ovom slučaju preko Kaštela na kaštelanski most. Taj most bi trebao biti negdje oko Cemexa i Croduxove pumpe u Kaštel Sućurcu s kaštelanske strane, a sa splitske strane most se spušta na Kopilicu – točnije Put Stinica do Hrvatske pošte i Konzuma, prema raskršću te kako navode Hrvatske ceste, tu će biti nadvožnjak i prometne rampe koje će promet preusmjeravati na Dubrovačku ulicu i Ulicu Domovinskog rata koja ionako zna biti zagušena.

U teoriji sve to izgleda lijepo i logično ali što će se dešavati u praksi. Hoćemo li tim potezom dobiti novu splitsku Širinu koju neće moći rasteretiti ni gašenje semafora ni policijska regulacija prometa. Hoće li kaštelanski most biti novi ulaz u Split ili gordijski čvor. Godinama komentiramo tunel Kozjak i prometna rješenja pa vjerujemo kako će i na ovom projektu struka dobro promisliti te iznaći najbolje rješenje kako u ljetnim mjesecima ne bi nastao prometni kolaps u centru grada koji već imamo u Zvonimirovoj tijekom sezone.