Close Menu

Prometni stručnjak za Dalmaciju Danas komentira most Sv. Duje: "Po završetku projekta doći će do prometnog zagušenja u Dubrovačkoj ulici." Evo što predlaže

O mogućim prometnim problemima i rješenjima razgovarali smo s prometnim stručnjakom prof. Željkom Marušićem koji je za Dalmaciju Danas pojasnio kako ovaj projekt zagovara još od 2000. godine

Most preko Kaštelanskog zaljeva dio je projekta nove državne ceste koja će spojiti autocestu A1, preko čvora Vučevica, s Trajektnom lukom u Splitu. Za ishođenje svih potrebnih dozvola proći će tri godine, a isto toliko je potrebno i za izgradnju mosta. Šira javnost skeptična je oko izgradnje mosta, a na svakom koraku se može ćuti – neće se to izgraditi za našeg života.

- Projekt Novi ulaz u Split se provodi u tri faze: prva obuhvaća dvotračnu cestu od čvorišta Vučevica do čvorišta na DC8 u Kaštelima, duljine 7,92 km, s tunelom kroz Kozjak. Druga faza obuhvaća spoj od Kopilice, duljine 9 km, koji uključuje most preko Kaštelanskog zaljeva, koji će biti projektiran kao četverotračni. Treća faza prolazi kroz grad, od Kopilice do Trajektne luke Split, koristeći postojeće koridore u tkivu grada, na kojima će biti potrebno napraviti značajne intervencije. Lokacija mosta je usvojena na osnovi analize prostorno-prometnih parametara, inženjersko - građevinskih razmatranja opcija kao i ekonomskih analiza. Trenutačno traju radovi na dijelu prve faze projekta, na cesti od čvora Vučevica do Kaštela, vrijednosti oko 80 milijuna eura – poručuju iz Hrvatskih cesta.

Iz ove izjave se da iščitati kako je potrebno napraviti rekonstrukciju i značajne intervencije kako ne bi došlo do prometnog kolapsa.

Vjerujemo kako će većina putnika koji prometuju preko A1 do Splita koristiti izlaz Vučevica na tunel Kozjak i Kaštela, prije nego izlaz na Dugopolje. Sama navigacija koju većina koristi ponudit će im najkraću rutu koja je u ovom slučaju preko Kaštela na kaštelanski most. Taj most bi trebao biti negdje oko Metroa i Croduxove pumpe u Kaštel Sućurcu s kaštelanske strane, a sa splitske strane most se spušta na Kopilicu – točnije Put Stinica do Hrvatske pošte i Konzuma, prema raskršću te kako navode Hrvatske ceste, tu će biti nadvožnjak i prometne rampe koje će promet preusmjeravati na Dubrovačku ulicu i Ulicu Domovinskog rata koja ionako zna biti zagušena.

FOTO Pješke ili biciklom od Kaštela do Splita preko Kaštelanskog mosta? Da, dobro ste pročitali. Evo što nas čeka

U teoriji sve to izgleda lijepo i logično ali što će se dešavati u praksi. Hoćemo li tim potezom dobiti novu splitsku Širinu koju neće moći rasteretiti ni gašenje semafora ni policijska regulacija prometa. Hoće li kaštelanski most biti novi ulaz u Split ili gordijski čvor. O mogućim prometnim problemima i rješenjima razgovarali smo s prometnim stručnjakom prof. Željkom Marušićem koji je za Dalmaciju Danas pojasnio kako ovaj projekt zagovara još od 2000. godine.

- Prometni projekt zapadnog ulaska u Split: čvor Vučevica - tunel Kozjak - spoj na Državnu cestu D8 - spoj na Most sv. Duje - Most sv. Duje - spoj na ulicu Stinice - denivelirano raskrižje Dubrovačka ulica - Ul. Domovinskog rata, kao ključnu cestovnu poveznicu Splita zagovaram od sredine 2000-ih, kad sam i iznio usvojeni prijedlog naziva kaštelanskog mosta te mi je drago da je u fazi realizacije. To je najvažniji prometni projekt za Split te je projektiran, a nadam se da će biti i izveden, kvalitetno.

Bitno će olakšati ulazak i izlazak iz grada, omogućiti bolje povezivanje Zračne luke, Trogira i Kaštela sa Splitom te rasteretiti područje Solina, spojnicu od Dugopolja do Splita i cijelo sjeveroistočno predgrađe Splita. Međutim taj važan prometni projekt ne može riješiti cjelokupni prometni problem Splita izazvan nerazmjerom intenziteta prometa, u kretanju, lokalnog, tranzitnog i turističkog, i mirovanju, parkiranje i propusne moći gradskih prometnica, posebice u turističkoj sezoni – ističe Marušić.

Marušić pojašnjava kako će u početnoj fazi, nakon potpunog završetka projekta, biti i lokalnih negativnih prometnih efekata, po fenomenu "premještanja zagušenja", prvenstveno u Ul. Domovinskog rata i Dubrovačkoj ulici, u okolnom području raskrižja. To se, uz postojeće ostalo prometno stanje u Splitu, neće moći potpuno izbjeći te će donekle umanjivati globalne efekte ovog projekta, ali će ukupni rezultat biti pozitivan i značajan za promet u gradu (za život, turizam i gospodarstvo) – pojašnjava.

Nadalje, navodi, kako bi već sada trebalo osmišljavati i provoditi dodatne mjere za povećanje prometne protočnosti kroz grad, kako bi se, sinergijski, povećali efekti prometnog projekta zapadnog ulaska-izlaska iz Splita.

Kako ne bi došlo do gordijskog čvora i nove Širine u centru grada, Marušić predlaže sljedeće mjere:

  1. Uspostaviti semaforski režim "Zeleni val" u Ulici Domovinskog rata i Poljičkoj cesti.
  2. Uvesti dinamičku regulaciju prometa na svim semaforiziranim raskrižjima (ITS) i disciplinirati pješački promet (na temelju Zakona o prometu).
  3. Izgraditi cestovnu poveznicu Zagorski put – Put Mostina, od Sućidra i Pujanki prema Dujmovači i Solinu.
  4. Ukinuti pješački prijelaz na južnom kraju Zagrebačke ulice pred ulicom Poljana kneza Trpimira, postaviti rubne ograde i pješake usmjeravati na pothodnik.
  5. Graditi željezničku poveznicu Zračna luka – Kaštel Sućurac.
  6. Uspostaviti Park-ride sustav uz brzu željeznicu Split – Kaštela: izgraditi višeetažno podzemno-nadzemno parkiralište na Trgu Hrvatske bratske zajednice te parkirališta u Kaštel Sućurcu, Solinu i Dujmovači, s poveznicama na stanice brze željeznice.
  7. Izgraditi troetažno podzemno parkiralište ispod Prokurativa i višeetažno podzemno-nadzemno parkiralište na Poljani Tina Ujevića.
  8. Izgraditi autobusni terminal na postojećoj lokaciji s proširenjem prema željezničkoj postaji.
  9. Optimizirati i uskladiti vremena dolazaka trajekata s otoka, kako bi se izbjegla preklapanja.
  10. Poticati rad od kuće te uvesti fiskalne i materijalne povlastice za obitelji bez motornih vozila.
  11. Poticati i osigurati uvjete za sve vidove mikro-prometa (bicikli, električni dvokotači).
  12. Uvesti potpunu digitalizaciju u sve poslove gradskih i županijskih službi, kako bi se smanjila potreba fizičkih komunikacija.

Most sv. Duje bit će potpuno nova slika Splita koji će imati dva kata – jedan za vozila, drugi za pješake. Ostaje nam vidjeti hoće li struka razmotriti svu problematiku kako bi ovaj most bio rasterećenje prometnog kolapsa kojima imamo u ljetnim mjesecima - u Kaštelima, Solinu i Splitu ili će se gužva samo premjestiti u centar grada.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
5
Haha
0
Nice
0
What?
2
Laž
0
Sad
1
Mad
0