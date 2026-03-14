Prometni stručnjak za Dalmaciju Danas komentira most Sv. Duje: "Po završetku projekta doći će do prometnog zagušenja u Dubrovačkoj ulici." Evo što predlaže

Most preko Kaštelanskog zaljeva dio je projekta nove državne ceste koja će spojiti autocestu A1, preko čvora Vučevica, s Trajektnom lukom u Splitu. Za ishođenje svih potrebnih dozvola proći će tri godine, a isto toliko je potrebno i za izgradnju mosta. Šira javnost skeptična je oko izgradnje mosta, a na svakom koraku se može ćuti – neće se to izgraditi za našeg života.

- Projekt Novi ulaz u Split se provodi u tri faze: prva obuhvaća dvotračnu cestu od čvorišta Vučevica do čvorišta na DC8 u Kaštelima, duljine 7,92 km, s tunelom kroz Kozjak. Druga faza obuhvaća spoj od Kopilice, duljine 9 km, koji uključuje most preko Kaštelanskog zaljeva, koji će biti projektiran kao četverotračni. Treća faza prolazi kroz grad, od Kopilice do Trajektne luke Split, koristeći postojeće koridore u tkivu grada, na kojima će biti potrebno napraviti značajne intervencije. Lokacija mosta je usvojena na osnovi analize prostorno-prometnih parametara, inženjersko - građevinskih razmatranja opcija kao i ekonomskih analiza. Trenutačno traju radovi na dijelu prve faze projekta, na cesti od čvora Vučevica do Kaštela, vrijednosti oko 80 milijuna eura – poručuju iz Hrvatskih cesta.

Iz ove izjave se da iščitati kako je potrebno napraviti rekonstrukciju i značajne intervencije kako ne bi došlo do prometnog kolapsa.

Vjerujemo kako će većina putnika koji prometuju preko A1 do Splita koristiti izlaz Vučevica na tunel Kozjak i Kaštela, prije nego izlaz na Dugopolje. Sama navigacija koju većina koristi ponudit će im najkraću rutu koja je u ovom slučaju preko Kaštela na kaštelanski most. Taj most bi trebao biti negdje oko Metroa i Croduxove pumpe u Kaštel Sućurcu s kaštelanske strane, a sa splitske strane most se spušta na Kopilicu – točnije Put Stinica do Hrvatske pošte i Konzuma, prema raskršću te kako navode Hrvatske ceste, tu će biti nadvožnjak i prometne rampe koje će promet preusmjeravati na Dubrovačku ulicu i Ulicu Domovinskog rata koja ionako zna biti zagušena.

U teoriji sve to izgleda lijepo i logično ali što će se dešavati u praksi. Hoćemo li tim potezom dobiti novu splitsku Širinu koju neće moći rasteretiti ni gašenje semafora ni policijska regulacija prometa. Hoće li kaštelanski most biti novi ulaz u Split ili gordijski čvor. O mogućim prometnim problemima i rješenjima razgovarali smo s prometnim stručnjakom prof. Željkom Marušićem koji je za Dalmaciju Danas pojasnio kako ovaj projekt zagovara još od 2000. godine.

- Prometni projekt zapadnog ulaska u Split: čvor Vučevica - tunel Kozjak - spoj na Državnu cestu D8 - spoj na Most sv. Duje - Most sv. Duje - spoj na ulicu Stinice - denivelirano raskrižje Dubrovačka ulica - Ul. Domovinskog rata, kao ključnu cestovnu poveznicu Splita zagovaram od sredine 2000-ih, kad sam i iznio usvojeni prijedlog naziva kaštelanskog mosta te mi je drago da je u fazi realizacije. To je najvažniji prometni projekt za Split te je projektiran, a nadam se da će biti i izveden, kvalitetno.

Bitno će olakšati ulazak i izlazak iz grada, omogućiti bolje povezivanje Zračne luke, Trogira i Kaštela sa Splitom te rasteretiti područje Solina, spojnicu od Dugopolja do Splita i cijelo sjeveroistočno predgrađe Splita. Međutim taj važan prometni projekt ne može riješiti cjelokupni prometni problem Splita izazvan nerazmjerom intenziteta prometa, u kretanju, lokalnog, tranzitnog i turističkog, i mirovanju, parkiranje i propusne moći gradskih prometnica, posebice u turističkoj sezoni – ističe Marušić.

Marušić pojašnjava kako će u početnoj fazi, nakon potpunog završetka projekta, biti i lokalnih negativnih prometnih efekata, po fenomenu "premještanja zagušenja", prvenstveno u Ul. Domovinskog rata i Dubrovačkoj ulici, u okolnom području raskrižja. To se, uz postojeće ostalo prometno stanje u Splitu, neće moći potpuno izbjeći te će donekle umanjivati globalne efekte ovog projekta, ali će ukupni rezultat biti pozitivan i značajan za promet u gradu (za život, turizam i gospodarstvo) – pojašnjava.

Nadalje, navodi, kako bi već sada trebalo osmišljavati i provoditi dodatne mjere za povećanje prometne protočnosti kroz grad, kako bi se, sinergijski, povećali efekti prometnog projekta zapadnog ulaska-izlaska iz Splita.

Kako ne bi došlo do gordijskog čvora i nove Širine u centru grada, Marušić predlaže sljedeće mjere:

Uspostaviti semaforski režim "Zeleni val" u Ulici Domovinskog rata i Poljičkoj cesti. Uvesti dinamičku regulaciju prometa na svim semaforiziranim raskrižjima (ITS) i disciplinirati pješački promet (na temelju Zakona o prometu). Izgraditi cestovnu poveznicu Zagorski put – Put Mostina, od Sućidra i Pujanki prema Dujmovači i Solinu. Ukinuti pješački prijelaz na južnom kraju Zagrebačke ulice pred ulicom Poljana kneza Trpimira, postaviti rubne ograde i pješake usmjeravati na pothodnik. Graditi željezničku poveznicu Zračna luka – Kaštel Sućurac. Uspostaviti Park-ride sustav uz brzu željeznicu Split – Kaštela: izgraditi višeetažno podzemno-nadzemno parkiralište na Trgu Hrvatske bratske zajednice te parkirališta u Kaštel Sućurcu, Solinu i Dujmovači, s poveznicama na stanice brze željeznice. Izgraditi troetažno podzemno parkiralište ispod Prokurativa i višeetažno podzemno-nadzemno parkiralište na Poljani Tina Ujevića. Izgraditi autobusni terminal na postojećoj lokaciji s proširenjem prema željezničkoj postaji. Optimizirati i uskladiti vremena dolazaka trajekata s otoka, kako bi se izbjegla preklapanja. Poticati rad od kuće te uvesti fiskalne i materijalne povlastice za obitelji bez motornih vozila. Poticati i osigurati uvjete za sve vidove mikro-prometa (bicikli, električni dvokotači). Uvesti potpunu digitalizaciju u sve poslove gradskih i županijskih službi, kako bi se smanjila potreba fizičkih komunikacija.

Most sv. Duje bit će potpuno nova slika Splita koji će imati dva kata – jedan za vozila, drugi za pješake. Ostaje nam vidjeti hoće li struka razmotriti svu problematiku kako bi ovaj most bio rasterećenje prometnog kolapsa kojima imamo u ljetnim mjesecima - u Kaštelima, Solinu i Splitu ili će se gužva samo premjestiti u centar grada.