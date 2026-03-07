FOTO Pješke ili biciklom od Kaštela do Splita preko Kaštelanskog mosta? Da, dobro ste pročitali. Evo što nas čeka

Most preko Kaštelanskog zaljeva dio je projekta nove državne ceste koja će spojiti autocestu A1, preko čvora Vučevica, s Trajektnom lukom u Splitu. Puni naziv projekta ceste glasi Novi ulaz u Split - čvor Vučevica (A1) - tunel Kozjak - čvor na DC8 - Trajektna luka Split a njegov značaj potvrđuje činjenica da je od 2019. godine uvršten je na listu strateških projekata Republike Hrvatske, prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima. Projekt Novog ulaza u Split pripremaju i grade Hrvatske ceste d.o.o., kao državni investitor i upravitelj mreže državnih cesta.

Most između Kaštela i Splita postat će jednom od prepoznatljivih vizura grada, stoga njegovo tehničko-oblikovno rješenje, pored prometnog, ima i velik društveni značaj. Iz tih razloga Hrvatske ceste pokrenule su natječaj za tehničko - oblikovno rješenje građevine, kojim su domaći i strani stručnjaci dobili priliku izraditi, predstaviti i obrazložiti projektna rješenja velikog, važnog i skupog mosta. Predložena rješenja ocijenio je deseteročlani ocjenjivački sud, sastavljen od eminentnih stručnjaka s područja, građevine, prostornog planiranja i arhitekture.

Sam projekt predstavljen je danas u Splitu uz nazočnost gradonačelnika Splita Tomislava Šute, Ivice Budimira predsjednika Uprave Hrvatskih cesta, Ante Kuzmanića, predsjednika ocjenjivačkog suda te pobjednika natječaja.

-Most Svetog Duje predstavlja novi ulaz u Split i poveznicu s Kaštelima. Ovo je početak koji je nezaustavljiv te očekujemo kroz naredne tri godine dobiti sve potrebne dozvole, a Grad Split će u suradnji s Hrvatskim cestama osigurati sve pristupne ceste kako bi rasteretili već postojeće gužve, pojasnio je Šuta.

Naglasio je kako će učiniti sve kako ovaj projekt ne ostane puko obećanje već realiziran projekt.

Projektni natječaj je proveden sukladno Zakonu o javnoj nabavi, kako bi se transparentnim i stručno utemeljenim postupkom našlo rješenje koje optimalno zadovoljava prometne, oblikovne i ekonomske kriterije za odabir mosta. Za razradu tehničko-oblikovnog rješenja mosta prethodno je utvrđena niveleta (osnovna linija prometnice) i širinom prometne površine u punoj duljini mosta, bez pristupnih cesta.

Projekt se razvija više od dva desetljeća, s ciljem bolje povezanosti i mobilnosti ljudi, smanjenja prometnog opterećenja zapadnog ulaza u grad te povezivanja Dalmatinske zagore sa središtem aglomeracije.

Most je manje zahtjevan nego Pelješki most, kineski izvođači su jedni od izvođača koji su u igri ali ima jako puno kvalitetnih europskih izvođača. Most bi počeo kod Metroa u Kaštel Sućurcu, a na splitskoj strani oko Stinica. Tu bi trebao biti nadvožnjak na Dubrovačku ulicu, pojasnio je Budimir.

Trasa buduće prometnice utvrđena je kroz Studiju izvedivosti Novi ulaz u Split - čvor Vučevica (A1) - čvor na DC8 - Trajektna luka Split, koju je za Hrvatske ceste u srpnju 2020. dovršila zajednica ponuditelja Trafficon d.o.o. i Pro Urbe Ltd. Položaj budućeg mosta utvrđen je idejnim rješenjem koje je razrađeno u sklopu studije. Za lokaciju mosta izrađena je Maritimna studija Izgradnja mosta preko Kaštelanskog zaljeva, prema kojoj tehničko rješenjemosta preko Kaštelanskog zaljeva mora zadovoljiti uvjete slobodnog plovnog puta širine 20o m i visine 55 m, čime bi se osigurali uvjeti za daljnji razvitak Sjeverne luke.

Projekt Novi ulaz u Split se provodi u tri faze: prva obuhvaća dvotračnu cestu od čvorišta Vučevica do čvorišta na DC8 u Kaštelima, duljine 7,92 km, s tunelom kroz Kozjak. Druga faza obuhvaća spoj od Kopilice, duljine 9 km, koji uključuje most preko Kaštelanskog zaljeva, koji će biti projektiran kao četverotračni. Treća faza prolazi kroz grad, od Kopilice do Trajektne luke Split, koristeći postojeće koridore u tkivu grada, na kojima će biti potrebno napraviti značajne intervencije. Lokacija mosta je usvojena na osnovi analize prostorno-prometnih parametara, inženjersko - građevinskih razmatranja opcija kao i ekonomskih analiza.

Trenutno traju radovi na dijelu prve faze projekta, na cesti od čvora Vučevica do Kaštela, vrijednosti oko 80 milijuna eura.

Uvjeti na budući most preko Kaštelanskog zaljeva

Predmet oblikovno tehničkog natječaja je most preko Kaštelanskog zaljeva, od upornjaka na strani Kaštela do upornjaka na području Stansa strane Kaštela uklapa Grada Splita most se uklapa u postojeću četverotračnu cestu Stinice, a sa strane Kaštela uklapa se na DC 8 novim čvorom (planirana pristupna cesta dosta jedan nije predmet natječaja) Oblikovanje prometnice na prijelazu Kaštelanskog zaljeva zadano je prema noveliranom idejnom rješenju iz travnja 2025., koje je izradio Geoprojekt d.d. iz Splita.

-Most djeluje elegantno te mislim kako će biti jedan od najelegantnijih mostova u Europi. Most spaja dva grada, donijet će veliku promjenu te potpuno novu vizuru Splita. Preko njega ćete moći pješke doći od Kaštela do Splita. Most će biti interesantan, moguć za šetnju ili vožnju biciklom, te staze će biti dva metra niže te im neće smetati ispušni ventili. Imati će 4 vidikovca, pojasnio je Marko Dabrović iz Studija 3LHD.

Poprečni presjek prometnice na mostu sadržavat će dva kolnika sa po dvije prometne trake široke po 3,5 metara, s rubnim trakama širine 0,5 m i razdjelnim pojasom širine 3 m. Budući da most spaja dva grada, na njemu je predviđen i pješačko-biciklistički promet u zasebnim, odvojenim trakama. Na mostu su predviđene pješačko-biciklističke trake koje omogućuju prijelaz jednog pješaka i jednog biciklista u svakom smjeru. Projektant nije ograničen u smještanju biciklističko-pješačkih staza na mostu. One se mogu nalaziti uz kolnike (obostrano), ali i van razine predviđene za motorni promet vozila (npr. ispod kolnika). To znači da će okvirno širina mosta biti oko 22 m, s tim da su zbog mogućnosti izmicanja pješačkih i biciklističkih staza moguća odstupanja.

Najviša točka prometnice na mostu je na sredini slobodnog plovnog puta i iznosi 65,23 metara nad morem. Oblik nivelete ceste proizlazi iz zahtjeva prema kojemu most preko Kaštelanskog zaljeva mora zadovoljavati uvjet slobodnog plovnog puta širine 200 m i visine 55 m. Konveksna (ispupčena) niveleta mosta, s tjemenom po sredini slobodnog plovnog puta uspinje se do zadane visine nagibima prilaznih rampi od 4,2%. Tlocrtno je os mosta pretežno u pravcu.

Oprema mosta (ograde, signalizacija, rasvjeta i drugi elementi) moraju odgovarati zahtjevima važeće regulative i biti u skladu s uvjetima okoliša. Natjecatelji su bili obavezni analizirati potrebu te u skladu s njom predvidjeti zaštitu od vjetra na mostu, za što im je na raspolaganju Maritimna studija te drugi izvori podataka o vjetru na lokaciji mosta ili na najbližim mjestima.

Natječajni radovi:

Prvonagrađeno rješenje

Zajednica gospodarskih subjekata: STUDIO 3LHD 0.0.0.- nositelj, PIPENBAHER INŽENIRJI

d.o.o. - član

Drugonagrađeno rješenje

Zajednica gospodarskih subjekata: PROMOVERE do.o. - nositelj, T.Y.Lin International Engineering Consulting (China) Co., Ltd - član

Trećenagrađeno rješenje

Zajednica gospodarskih subjekata: PORTICUS d.o.o. - nositelj, "DB INŽENJERING" d.0.0.

Beograd - član

Četvrtonagrađeno rješenje

Zajednica gospodarskih subjekata: China Civil Engineering Construction Corporation -nositelj, BOMEGA Projects d.o.o. - član

Petonagrađeno rješenje

Ponting dio o., Slovenija