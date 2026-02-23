Most preko Kaštelanskog zaljeva: 223 milijuna eura za gradnju, 125 milijuna za održavanje kroz 100 godina

Ocjenjivački sud natječaja za tehničko-oblikovno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva kao pobjednički je ocijenio rad autorskog tima 3LHD, uz procjenu troškova izgradnje od 223.000.000 eura te procjenu troškova održavanja od 125.134.330 eura za životni vijek od 100 godina. Sud pritom naglašava da je riječ o okvirnoj procjeni proizašloj iz konstruktivno-tehnološkog koncepta te je u ovoj fazi vrednovanja prihvaća kao orijentacijski pokazatelj, ocjenjujući je prihvatljivom u odnosu na predloženo idejno rješenje. Prihvatljivom se smatra i iskazana procjena troškova održavanja u ovoj fazi projektne razrade.

Koncept koji most odmiče od "pukog simbola"

U obrazloženju se navodi kako natječajni rad počiva na jasnom i dosljedno provedenom konceptu koji vizualni identitet mosta odmiče od pukog simbola kroz uvjerljivu i snažnu prezentaciju. Autor je, odgovarajući na složeni programski zadatak, ponudio rješenje koje nadilazi utilitarnu funkciju prelaska zaljeva te dodaje "odmjeren sloj" višestruko akcentiranom području u kojem se most planira. Kao jedan od prioriteta projektiranja naglašena je usklađenost s okolišem i urbanim kontekstom.

Ocjenjivački sud ističe da predloženi most u zatečenom okruženju optimalno raspoređuje stupove i pilone u moru, dok je masa glavnih pilona dizajnom vizualno olakšana iz pozicije u kojoj se najviše čita pogled na most.

Prema ocjeni suda, toj vizualnoj lakoći pridonijelo je rješenje sa smještanjem kosih zatega u os rasponske konstrukcije, čime se izbjegava dvostruko ovješenje (kao kod kosih zatega sa strane) koje u većini točaka promatranja stvara optičko opterećenje.

Odabrani način ovješenja otvorio je i mogućnost korištenja rubnih dijelova kolničke konstrukcije na inovativan način: upuštanjem pješačko-biciklističke staze korisnik tog dijela ostaje "izvan" burobrana, sa slobodnim pogledom, a istodobno je zaštićen od buke i svjetla vozila. Projekt predviđa i četiri vidikovca – po dva sa svake strane mosta – uz projektirane točke zadržavanja, čime je, kako se navodi, dodatno naglašen zaljev "iz perspektive iz koje nikad nije konzumiran".

"Dodana vrijednost" i odmjeren pristup prostoru

Ocjenjivački sud zaključuje da je autor uspješno odgovorio na sve dimenzije kompleksnog zadatka te ostvario i dodanu vrijednost. Novi most iznad Kaštelanskog zaljeva, navodi se, promišljenim i odmjerenim pristupom jasnog karaktera ima potencijal pozitivno nadograditi geografski i povijesno kompleksnu lokaciju te se uspješno odupro oblikovanju koje vuče u agresivnu intervenciju u prostoru.

Uz ocjenu pobjedničkog rada, ocjenjivački sud iznio je i preporuke za daljnju razradu.

Sud navodi da nakon detaljnih geomehaničkih ispitivanja – uz napomenu da je podmorsko tlo u zoni naplavnog područja rijeke Jadro, akvatorijalne dubine 10 metara – treba očekivati nalaze koji mogu značajno utjecati na daljnju projektnu razradu izabranog idejnog rješenja. To se odnosi na uvjete temeljenja, a posljedično i na cestovnu niveletu (uzdužni nagib te usklađenje s pozicijama nadvožnjaka željezničke pruge koji je na koti 35 m.n.v.), što u konačnici može utjecati i na predviđenu visinu budućeg mosta.

U istom kontekstu ističe se i ukupni okolišni, ekološki i urbani ambijent, uz navođenje silueta Splita, Kaštela, Solina i Klisa te Kozjaka, Mosora i Peruna, među kojima dominira splitski poluotok s akvatorijem i Marjanom. Posebno se apostrofiraju identitetske siluete povijesne jezgre Splita, zvonika sv. Duje i stadiona Poljud, kao elementi koji "značajno određuju potrebu iznimne pozornosti" prilikom završnog definiranja projektne razrade budućeg mosta.

Sud podsjeća da je u visokoj fazi priprema realizacije i nova luka na Stinicama za koju je ishođena građevinska dozvola. U prvoj fazi predviđena je realizacija 150 metara nove pristanišne obale uz koju će moći pristajati brodovi dubine gaza 9 metara, dok je u drugoj fazi planirano 300 metara nove pristanišne obale za brodove dubine gaza 10 metara.

S obzirom na dubinu gaza brodova, navodi se, bit će potrebno preispitati buduću visinu novog mosta u skladu s plovidbenim i gabaritnim karakteristikama brodova koji zadovoljavaju uvjete pristajanja uz novu obalu. Usto treba uvažiti i manevarske uvjete potrebne za tegljenje brodova (2 milje) prilikom pristana ili izlaska iz lučkog akvatorija.

Sinkronizacija više infrastrukturnih projekata

Sve navedeno, prema ocjenjivačkom sudu, upućuje na potrebu dodatnih detaljnih preispitivanja budućih projekata generalne infrastrukture radi sinkronizacije optimalnih tehničkih uvjeta, usklađenih ne samo s potrebama vremena u kojem živimo, nego i potrebama u daljoj budućnosti. To se, ističe se, odnosi na novi most i luku, rekonstrukciju željezničkog kolodvora u Kopilici te reurbanizaciju područja Kopilice površine oko 100 hektara.

Kao indikator konkretnih aktivnosti navode se radovi u tijeku na tunelu Vučevica i zaobilaznici Splita (čvor Mravinci – TTTS s ekstenzijom prema Omišu). U tom kontekstu, nositelju realizacije navedenih projekata, Hrvatskim cestama, upućuju se preporuke uz poseban naglasak na preispitivanje visine budućeg mosta, za koju se navodi da je tijekom posljednjih godina u planskim i studijskim materijalima varirala od 35 do 55 metara visine.