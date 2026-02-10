Ovaj splitski kvart možda jedini ime duguje Grcima! Teško je vjerovati da su na Gripama nastupali Tina Turner, John Mayall...

Povjesničar umjetnosti i muzejski savjetnik Goran Borčić, naš sugovornik u serijalu Kako su nastali splitski kvartovi, veliki je poznavatelj oružja, plakata, medalja, značaka, pečatnjaka, fotografija, razglednica i još puno toga. Registrirao je šest svojih zbirki kao kulturno dobro Republike Hrvatske, te je autor stalnog postava nekoliko zbirki oružja.

Bio je autor brojnih izložbi fotografija na temu Splita, a za svoje je sugrađane posebno važan jer je predstavio katalog u tri dijela koji prikazuje Split kroz fotografije. Prvi tom knjiga je Povijest pisana svjetlom: Split od Prisce do Adriane, dok se u sljedeća dva toma knjiga koncentrirao na znanstveno-istraživačke tekstove. Grad Split danas ima 27 gradskih kotareva i ovoga puta obrađujemo Gripe.

Etimologija i najstariji tragovi Gripa

Sjeveroistočno od Dioklecijanove palače uzdiže se brežuljak Gripe s utvrdama i bivšim vojarnama. Toponim se bilježi 1144. godine. Ime lokacije se tumači na razne načine. Mišljenje o postanku imena je ono koje polazi od latinskog gruptis što znači pećina, škrapa, stijena, klisura, a to se pokušava objasniti i talijanskim etimološkim izvorištem grippa što je dijalektalni sinonim za književnu riječ altura tj. uzvisina, brežuljak, odnosno greppo tj. litica, nasip.

Takvih hridi je bilo na Glavičinama, između Glavičina i Sv. Trojice, na Poljudu, između Glavičina i Solinske ceste, između Jama i Sućidra, kao i kraj mora, osobito sjeveroistočno od današnjih Gripa sve do iza crkvice sv. Mande. Borčić smatra kako je važno napomenuti da bi se etimologija mogla dovesti u vezu s grčkim "grypos" tj. savinut, kukast, pa se tako otisnuti još dublje u prošlost.

Tvrđava, obrana i povijesna uloga

- Tvrđava na Gripama je građena kao tipična barokna utvrda bastionskog tipa, u obliku trapeza s isturenim bastionima na tri ugla, osigurana jakim zemljanim nasipima i u to vrijeme opremljena brojnim topništvom. Pokazala se djelotvornom i korisnom nakon dovršenja kada su Osmanlije provalili u Splitsko polje s ciljem da zauzmu grad. Utvrda Gripe je zato imala veliki povijesni značaj za grad Split jer se zahvaljujući njoj grad uspio obraniti od brojnih nasrtaja Osmanlija.

Plakaluša je četvrt koja je smještena jednim dijelom u kvartu Gripe, a drugim u četvrti Pojišan. Na istoku graniči sa Škrapama, a na jugu s Firulama. Borčić kaže da je ime novijeg postanja, te se ne navodi ni u jednom od izvora i dokumenata.

Urbanizam, sport i velika dvorana

Vrzov dolac se kroz povijest spominje pod brojnim imenima, a 1937. godine se počelo raditi na njegovom uređenju da bi godinu dana kasnije radovi trebali biti završeni. U vremenu od 1932. do 1933. godine sagrađena je nova zgrada Higijenskoga zavoda, a na platou nazvanom Vidilica 1920. godine gradi se velika zgrada s razvijenim krilima.

Naselje Gripe se nadovezuje na Lučac, a odatle na centar grada, dodaje Borčić i nastavlja kako je u blizini raskrižja koje vodi od Šetališta Bačvice preko tvrđave i izbija na Mažuranićevo šetalište još 1957. bilo predviđeno formiranje trgovačko-poslovnog centra. Radovi na izgradnji škole su počeli u listopadu 1961. godine, dok su prvi sati nastave održani krajem rujna 1963. godine.

Na području Gripe - Lokve 1964. godine je bila predviđena gradnja 1300 stanova i hotela za 200 osoba. Projektant preuređene dvorane za svjetsko prvenstvo u košarci je bio dipl. Zdeslav Perković, a dvorana KK Split (kasnije Jugoplastike) izgrađena je 1966., a dograđena s istočne strane 1969. godine.

- U velikoj dvorani je bilo ukupno mjesta za 3200 posjetitelja, a ispod tribina gdje su bili koševi još

dodatnih 300. Košarkašima su na raspolaganju bile četiri, a sucima dvije svlačionice. Dvorana je tunelom povezana s četiri manje dvorane od kojih su dvije služile za zagrijavanje igrača. osim košarkaške dvorane za održavanje sportskih i drugih priredbi u sklopu Centra na Gripama bilo je planirano izgraditi i dvorane za teškoatletske i borilačke sportove, automatizirana kuglana, pet staza, nogometno i ragbi igralište, pet otvorenih terena za tzv. male sportove, tereni za tešku atletiku, sportski dispanzer, društvene prostorije i kancelarije. Koliko je toga ostvareno znamo danas.

Od 10. do 30. svibnja 1970. godine dvorana na Gripama je bila domaćin Svjetskog košarkaškog prvenstva. U splitskoj grupi su igrale reprezentacije Italije, Koreje, Kanade i Brazila koji su bili pobjednici. U rujnu 1967. godine je u novoj dvorani na Gripama koncert održala tada vrlo popularna slovenska grupa Kameleoni iz Kopra. Četiri godine kasnije, u lipnju 1971. godine, jedna od najpoznatijih svjetskih grupa tog vremena The Tremeloes, 1975. godine Tina Turner sa svojim sastavom The Family Vibes, kao i dvije godine poslije John Mayall, te mnogi drugi.

- Velika sportska dvorana na Gripama je djelo radnika Tehnogradnje koji su završili posao deset dana prije održavanja Mediteranskih igara MIS 79. To je prvo od tri planirana kapitalna objekta u Splitu. Ukupna investicija za gradnju dvorane, trgovačkog centra, podzemne garaže, dogradnju i rekonstrukciju dvorane Jugoplastike u to je vrijeme iznosila ukupno 125 milijardi tadašnjih dinara. Kapacitet dvorane je bio 4200 ljudi, za košarku 5600, a za boks 9000 gledatelja. Dvorana je svečano otvorena 7. rujna 1979. godine.