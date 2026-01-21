Osuđuje li Šuta prebojavanje murala Zdravki Krstulović? Evo što je kazao o toj temi

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta komentirao je događanja oko murala posvećenog Zdravki Krstulović na Gripama koji je nedavno prebojan.

Podsjetimo, u noći s 19. na 20. prosinca 2025. nepoznata skupina prebojala je mural posvećen splitskoj glumici Zdravki Krstulović i na njegovo mjesto iscrtala logo Torcide, izrađen u povodu 75. obljetnice navijačke skupine. Time je uklonjen mural koji je 2019. godine legalno postavljen u sklopu inicijative za očuvanje sjećanja na zaslužne žene iz splitske kulturne povijesti. Na ovaj čin reagirala je Građanska inicijativa Split, koja je u objavi upozorila kako je riječ o vandalizmu, bez obzira na motive i kontekst proslave Torcide i Hajduka.

Iz Grada je odlučeno da će Zdravka Krstulović dobiti novi mural, na prikladnijem mjestu.

Novinare je danas zanimalo ide li na ovaj način Grad niz dlaku onima koji krše komunalni red.

"Zauzeli smo stav, pozvali smo udrugu Domine i mi ćemo vrlo brzo izaći s rješenjem i novom lokacijom. Kolegica Matea je imala sastanak, udruga Domine se usuglasila s tim i mislim da na takav način uz još bolju i prikladniju lokaciju dajemo poruku da Grad Split stoji iza uspjeha glumice i značaja koji je dala za grad Split", kazao je Šuta.

Šalje li se ovim poruka da se grafit može tek tako izbrisati?

"Ja sam se upoznao s tim da se ovo preko noći dogodilo. mislim da je smjer da se stvari i tenzije, ako ih je bilo, maksimalno smire, da se pronađe rješenje jer je podizanje tenzija najmanje potrebno gradu Splitu, ako postoji normalna komunikacija i normalan dijalog. Iznalaženje nove lokacije će biti još prikladnije i pokazati da je gradu Splitu stalo, meni osobno je također stalo", kazao je Šuta.

Upitali su ga zatim novinari jasno i glasno osuđuje li ovaj čin. Evo što je kazao.

"Naravno da mi kao gradonačelniku grada nije drago ako se nešto ilegalno događa, ne podržavam takve stvari, ali ako imamo ovo što se dogodilo i ako smo sjeli za stol - cilj je da se riješi situacija. Iznašli smo rješenje, idemo u tom smjeru, ali kao gradonačelnik želim poslati poruku prema javnosti - da svatko poštuje red. Red je na prvom mjestu, a za ovu situaciju smo pronašli rješenje i to je put na kojem će svi biti zadovoljni".

O troškovima za novi mural će se oglasiti kada bude znao koliki su, a snosit će ih Grad.