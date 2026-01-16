Mural Zdravke Krstulović prebojan Torcidinim, nižu se reakcije: "Devastacija javnog prostora i kulturne memorije grada"

Reakcija građanske inicijative

„Nakon što su i prije i poslije 28. listopada cijeli Split i bližu okolicu pokušali zabaviti slavljenjem 75. obljetnice Torcide, djelić pripadnika Torcide i navijača Hajduka nije pronašao najsretniji način da zaključi tu gotovo pa cjelogodišnju proslavu“, navode iz inicijative.

Tko je bila Zdravka Krstulović?

Mural Zdravke Krstulović nastao je na inicijativu splitske udruge Domine, koja je godinama upozoravala na potrebu vidljivijeg vrednovanja ženskih imena u javnom prostoru. Izradu murala potpisuje mlada akademska umjetnica Josipa Krolo, a događaj je tada zabilježen u brojnim medijima te čak i u Wikipedijinom članku o slavnoj glumici.

Građanska inicijativa naglašava kako se ne radi o napadu na Hajduk ni Torcidu kao takve, već o neprihvatljivom načinu iskazivanja navijačke strasti.

„Hajduk nam je drag i simpatičan klub, a protiv Torcide nemamo ništa dokle god postoji mjera u iskazivanju ljubavi prema voljenom klubu i dokle god ta ljubav ne metastazira u problematične rukavce kojima smo sve češći svjedoci“, poručuju.

U svojoj objavi inicijativa navodi nekoliko mogućih ishoda – od javne isprike i obnove murala o trošku počinitelja, preko ignoriranja i prebacivanja odgovornosti na policijsku istragu, do kratkotrajnog medijskog skandala koji će, kao i mnogi prije, brzo pasti u zaborav.

Gotovo mjesec dana nakon događaja, mural Zdravke Krstulović još uvijek nije vraćen, a službenih reakcija nadležnih institucija zasad nema. Građanski aktivisti upozoravaju da se time šalje poruka kako je devastacija javnog prostora i kulturne memorije grada – dopuštena i nekažnjena.