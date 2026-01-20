Zdravka Krstulović dobit će novi mural, evo što kažu iz Grada

U noći s 19. na 20. prosinca 2025. nepoznata skupina prebojala je mural posvećen splitskoj glumici Zdravki Krstulović i na njegovo mjesto iscrtala logo Torcide, izrađen u povodu 75. obljetnice navijačke skupine. Time je uklonjen mural koji je 2019. godine legalno postavljen u sklopu inicijative za očuvanje sjećanja na zaslužne žene iz splitske kulturne povijesti.Na ovaj čin reagirala je Građanska inicijativa Split, koja je u objavi upozorila kako je riječ o vandalizmu, bez obzira na motive i kontekst proslave Torcide i Hajduka.

Čini se da će Zdravka Krstulović dobiti novi mural. Evo što kažu iz Grada Splita.

"Grad Split je stupio u kontakt s Udrugom Domine te će se u suradnji s njima izraditi novi mural posvećen legendarnoj glumici Zdravki Krstulović. Novi mural bit će postavljen na primjerenijoj i vidljivijoj lokaciji, čime će se dostojno očuvati uspomena na njezin umjetnički doprinos i značaj za grad Split."