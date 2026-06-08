Ne trošite novac na kemiju: Posadite ovo i uživajte bez komaraca cijelo ljeto

Dolaskom proljeća i toplijih temperatura, u vrtove, na balkone i terase vraćaju se i manje poželjni posjetitelji. Među najdosadnijima su svakako komarci, koje prati zujanje, svrbež nakon uboda i crvene otekline na koži. Svake godine tražimo nove načine kako ih otjerati iz doma, dvorišta, balkona, vrtova.

Ne morate koristiti kemiju, priroda je ta koja vam može pomoći. Stručnjaci često preporučuju mačju metvicu, biljku koja je atraktivnog izgleda, ali vrlo neugodnog mirisa za komarce. Možete je posaditi u vrtu, pored terase, u koritu na balkonu ili je postaviti na prozorsku dasku, piše Metropolitan.si.

Mačke je vole, komarci bježe od nje

Mačja metvica poznata je prvenstveno po tome što je mačke obožavaju. Sadrži spoj nepetalakton, koji kod mnogih mačaka uzrokuje razigrano ponašanje, valjanje, trljanje o biljku i doživljavanje kratkotrajne euforije.

Učinak obično traje desetak minuta, a biljka nije opasna za mačke i ne izaziva ovisnost. Međutim, ne djeluje na sve mačke, jer mačići i vrlo stare mačke često uopće ne reagiraju na nju.

Međutim, priča je potpuno drugačija za komarce. Upravo je nepetalakton koji toliko privlači mačke, za koji se kaže da odbija komarce. Zato je mačja metvica popularna kao prirodni repelent, posebno oko područja gdje volimo sjediti, jesti ili se družiti ljeti, prenosi N1.

Gdje je posaditi?

Najbolje ju je posaditi tamo gdje provodite najviše vremena, poput ulaza, na balkonu, pored vrtnog namještaja ili blizu prozora. Ako želite još više pojačati učinak, možete zgnječiti nekoliko listova među prstima, jer se tako oslobađa više eteričnih ulja. Miris će biti izraženiji, a kaže se da komarci takva mjesta još više izbjegavaju.

Čak se i poznata TV kuharica Martha Stewart kune u mačju metvicu. Jednom je izjavila da je ljeti posadila mačju metvicu u svom dvorištu i primijetila da su je komarci koji je inače vole gristi počeli ostavljati na miru.

Iako mačja metvica nije čudotvorni lijek i ne može u potpunosti zamijeniti sve ostale mjere, može biti lijep, mirisan i koristan dodatak svakom vrtu ili balkonu. Osim toga, atraktivna je ukrasna biljka, koju mnogi ljudi uspoređuju i kažu da je ljepša od lavande.