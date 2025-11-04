Ostojić o incidentu na Blatinama: "Ovo je fašizam, Split je antifašistički grad!"

Potpredsjednik SDP-a i predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije oštro je reagirao na incident koji se sinoć dogodio u Splitu, kada je oveća skupina mladića upala na večer Srpskog kulturnog društva i istjerala okupljene uz povike “Za dom spremni”.

– Ovo je fašizam! A fašizam je, osim opasnosti, sramota ljudskog roda. Split je oduvijek bio antifašistički grad i naša dužnost je ovo zaustaviti. I sve one koji to dopuštaju. Na čelu s Andrejem Plenkovićem i njegovim dvostrukim konotacijama – poručio je potpredsjednik SDP-a.

Podsjetimo, u sinoćnjem incidentu skupina maskiranih mladića nasilno je prekinula kulturnu večer Srpskog društva u Splitu, pri čemu su okupljeni bili prisiljeni napustiti prostor uz uvrede i prijetnje. Policija je intervenirala i provodi kriminalističko istraživanje o događaju.

Ovaj napad izazvao je brojne osude iz političkih i društvenih krugova, koji upozoravaju na porast govora mržnje i nasilja motiviranog nacionalnom netrpeljivošću.