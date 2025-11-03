Šuta: "Split mora biti grad sigurnosti, tolerancije i poštovanja za sve građane i goste, bez obzira na njihovu pripadnost"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta večeras je osudio incident koji se dogodio u prostorijama Gradskog kotara Blatine.

– Osuđujem incident koji se večeras dogodio u prostorijama Gradskog kotara Blatine. Split mora biti grad sigurnosti, tolerancije i poštovanja za sve građane i goste, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost, poručio je gradonačelnik.

Šuta je u izjavi naglasio važnost zajedništva uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.

– U mjesecu tuge i sjećanja na žrtvu Vukovara potrebno nam je zajedništvo, dostojanstvo i mir, a ne podjele i netrpeljivost, dodao je.

Detalji incidenta zasad nisu poznati, no gradonačelnik je istaknuo da Split mora ostati prostor u kojem prevladavaju međusobno poštovanje i građanske vrijednosti.