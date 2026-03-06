Oštar istup nakon nezadovoljstva splitskih taksista. Bolt odbacuje optužbe Sindikata: "Ne zapošljavamo vozače, poslujemo u skladu sa zakonom i surađujemo s institucijama"

Bolt se ogradio od niza tvrdnji koje je u javnom prostoru iznio Zoran Zen iz Sindikata vozača platformi Hrvatske, a koje se odnose na sigurnost vožnji putem digitalnih platformi, uvjete rada vozača, nadzor nad tržištem i poslovni model platformi. Iz Bolta poručuju kako su pojedine izjave iznesene bez službeno utvrđenih činjenica te ističu da sigurnost korisnika i partner vozača ostaje njihov glavni prioritet.

Bolt: "Nismo zaprimili prijavu da se nesreća dogodila tijekom vožnje putem aplikacije"

Među tvrdnjama koje su izazvale posebnu pozornost našla se i ona da je u prometnoj nesreći sudjelovao vozač taksi službe koja surađuje s Boltom. Iz Bolta navode kako je provedenom internom istragom utvrđeno da nisu zaprimili prijavu o navedenom slučaju, da se prometna nesreća nije dogodila tijekom vožnje putem aplikacije te da od nadležnih tijela nisu dobili upit o tom događaju.

Time su se izravno ogradili od tvrdnji kojima se sugerira povezanost same platforme s navedenim slučajem.

Zen je ustvrdio da u segmentu rada putem platformi ne postoji odgovarajuća kontrola, uz izostanak učinkovitog nadzora države, poručivši da "kontrola aplikacija ne postoji, dok se država skriva". Bolt takve tvrdnje odbacuje. Iz kompanije ističu da kao tehnološka platforma ne zapošljavaju vozače, već povezuju korisnike s licenciranim partnerima, obrtnicima ili autotaksi prijevoznicima i agregatorima. Dodaju kako pristup platformi omogućuju isključivo partner vozačima koji ispunjavaju stroge uvjete platforme i sve zakonske uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu te su verificirani od strane nadležnih državnih institucija.

Naglašavaju i da su svi partner vozači obvezni poštovati lokalne zakone i propise vezane uz dozvole, prijave i radno vrijeme.

Prema njihovom tumačenju, od uvođenja sustava JEER Inspektorat ima uvid u sve licencirane agregatore koji surađuju s digitalnim platformama te uredno pregledava svu dokumentaciju. Bolt pritom navodi da, na temelju službenih informacija i utvrđenih nepravilnosti od strane nadležnih institucija, primjenjuje stroge procedure te raskida suradnju s trgovačkim društvima za koja je potvrđeno kršenje propisa Republike Hrvatske. Iz kompanije dodaju i da su digitalne radne platforme jedini dionici u taksi prijevozu koji u stvarnom vremenu nadležnim tijelima šalju informacije o vremenu provedenom u vožnji za svakog pojedinog partner vozača koji vozi putem platforme.

Na prozivke o sigurnosti: "Cijena usluge ne može se poistovjećivati sa sigurnosnim standardima"

Zen je među ostalim poručio da je "kriva i neinformiranost građana jer jeftino ne znači nužno sigurno".

Bolt smatra da se takva tvrdnja ne može uzeti kao činjenica. Poručuju da se cijena usluge ne može poistovjećivati sa sigurnosnim standardima jer se sigurnosni zahtjevi, regulatorni uvjeti i standardi kvalitete primjenjuju jednako, neovisno o razini cijene, koja raste ili pada ovisno o potražnji i drugim čimbenicima.

Navode da i u situacijama povećane potražnje, kada dolazi do privremenog porasta cijena, korisnici i dalje koriste istu uslugu, istu kategoriju vozila te iste partner vozače koji podliježu istim zakonskim i sigurnosnim kriterijima.

Ujedno ističu da su tijekom posljednje dvije godine uložili značajna sredstva u razvoj sigurnosnih značajki i unapređenje platforme kako bi osigurali još sigurnije iskustvo za korisnike i partner vozače. Kao jednu od ključnih prednosti izdvajaju sustav ocjenjivanja koji korisnicima omogućuje da anonimno ocijene svaku vožnju, čime se, kako navode, potiče odgovorno i profesionalno ponašanje partner vozača. Iz Bolta dodaju da korisnici u Hrvatskoj među glavnim razlozima za odabir njihove aplikacije navode sigurnost, transparentnost, fleksibilnost, kontrolu i pouzdanost.

Bolt o proviziji: "Ne financira samo platformu, nego i sigurnosne alate, podršku i bonuse"

Zen je ustvrdio i da Bolt "uzima i do 40 % od svake vožnje", bez preuzimanja odgovornosti i rizika.

Iz Bolta odgovaraju da takva interpretacija zanemaruje stvarnu strukturu poslovanja. Ističu da osiguravaju tehnološku infrastrukturu, sigurnosne alate unutar aplikacije, korisničku podršku i operativni tim koji surađuje s nadležnim institucijama u svim situacijama koje to zahtijevaju.

Prihod od provizije na realizirane vožnje, navode, koristi se za financiranje korisničkih popusta i promotivnih aktivnosti, bonusa za partner vozače, troškova kartičnog plaćanja, korisničke podrške, marketinških aktivnosti, operativnih troškova, pravnih i financijskih usluga, ljudskih resursa te poslovne infrastrukture. Uz to, naglašavaju da kontinuirano ulažu u razvoj i unapređenje tehnoloških rješenja i sigurnosnih sustava, optimizaciju postojećih značajki te implementaciju novih funkcionalnosti kako bi platforma ostala pouzdana, učinkovita i dostupna širokom krugu korisnika.

Među izjavama na koje se Bolt posebno osvrnuo nalazi se i tvrdnja da se Uber i Bolt formalno predstavljaju kao "marketinške platforme", dok se u stvarnosti ponašaju kao poslodavci.

Iz Bolta ponavljaju da su tehnološka platforma koja ne zapošljava vozače, već povezuje korisnike s licenciranim partnerima koji pružaju uslugu autotaksi prijevoza. Ti poslovni subjekti, tvrde, zapošljavaju vozače ili posluju kao samostalni obrtnici te su odgovorni za ispunjavanje svih poreznih, radno-pravnih i drugih zakonskih obveza. Dodaju kako partner vozači samostalno biraju kako će dolaziti do korisnika, hoće li koristiti platforme ili tradicionalni način rada, koje će vožnje prihvatiti, koliko će sati raditi, u koje doba dana će voziti te koliko dana u tjednu će raditi. Upravo u tome Bolt vidi temelj autonomije i fleksibilnosti rada putem platformi.

O cijenama i zaradi: "Podaci pokazuju rast prihoda i tržišta"

Na tvrdnje da platforma posluje po modelu niskih cijena i visokih provizija, Bolt uzvraća vlastitim podacima. Navode da tijekom mjeseci s povećanom potražnjom, primjerice u prosincu u Zagrebu ili tijekom ljetnih mjeseci na obali, partner vozači koji posluju kao obrtnici, koriste vlastito vozilo i rade puni radni tjedan po osam sati dnevno ostvaruju i do 50 posto veće prihode od prosječne neto plaće u Hrvatskoj, čak i nakon svih zakonskih davanja i poreznih obveza.

Dodatno ističu da mali poduzetnici koji ne ostvaruju godišnje prihode iznad 60.000 eura nisu u sustavu PDV-a, sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Smatraju da ti podaci pokazuju kako vožnja putem platforme Bolt može predstavljati stabilan i konkurentan izvor prihoda za poduzetnike u taksi industriji.

Govoreći o formiranju cijena, Bolt navodi da se one ne temelje na proizvoljnim odlukama, već na dinamičkom modelu koji analizira niz objektivnih čimbenika u stvarnom vremenu, uključujući razinu potražnje, dostupnost partner vozača, lokalna događanja, vremenske uvjete i povijesne obrasce kretanja potražnje. Iz kompanije podsjećaju i da je od ulaska platformi vožnji na zahtjev na hrvatsko tržište 2018. godine cjelokupni taksi sektor značajno porastao. Prema podacima koje iznose, broj vožnji za taksi usluge kod tvrtki registriranih s primarnom djelatnošću taksi prijevoza porastao je s 6,17 milijuna u 2018. godini na 24,5 milijuna u 2025. godini, dok je iznos fiskaliziranih računa porastao s 38 milijuna eura u 2018. na 232,2 milijuna eura u 2025. godini.

Navode i da je, kada se uključe tvrtke kojima je taksi prijevoz sekundarna djelatnost, rast još izraženiji. Prema njihovoj interpretaciji, od 2018. do 2025. prosječna cijena taksi vožnje porasla je za približno 54 posto, tržište je po broju ostvarenih vožnji poraslo oko 300 posto, dok su fiskalizirani prihodi sektora porasli za više od 500 posto.

O prekovremenom radu i održavanju vozila: "Nadležna tijela provode kontrole"

Bolt se osvrnuo i na tvrdnje da vozači rade prekovremeno te da vozila nisu adekvatno održavana.

Navode da, prema javno dostupnim informacijama, nadležna tijela kontinuirano provode akcije usmjerene na provjeru zakonitosti rada prijevoznika i vozača, uključujući valjanost licenci, dokumentacije, vozila i ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti. Dodaju da aktivno surađuju s nadležnim državnim tijelima te postupaju u skladu s njihovim službenim očitovanjima i odlukama.

Među izjavama koje su iz Bolta posebno izdvojili nalazi se i poruka: "Kad već koristite ovu super-jeftinu uslugu, ponesite krunicu ili što god vam daje osjećaj sigurnosti."

Iz kompanije smatraju da takva formulacija predstavlja emocionalno obojenu i metaforičku poruku koja može stvoriti dojam sustavne nesigurnosti te dovesti do emocionalne amplifikacije straha, iako za takvu tvrdnju, kako ističu, nisu izneseni nikakvi službeni podaci niti statistika o predmetnim nesrećama.

Okupljanje u Splitu, tvrdi Bolt, nije bilo štrajk

Bolt se osvrnuo i na tvrdnju da je prošlotjedno okupljanje deset taksista u Splitu predstavljalo štrajk.

Pozivajući se na objavu na Facebook stranici "Sindikat vozača platformi Hrvatske", iz Bolta navode da nije bilo riječi o štrajku, nego o simboličnom okupljanju desetak vozača koji su izrazili podršku kolegama u Zagrebu u takozvanom digitalnom štrajku. Tvrde da nije bilo organiziranog prekida rada te da je usluga u Splitu, Zagrebu i drugim gradovima bila neometana. U tom kontekstu dodaju da Bolt, kao tržišni lider za vožnje na zahtjev u Hrvatskoj, zahvaljujući širokoj mreži aktivnih partner vozača osigurava kontinuiranu dostupnost usluge, uz stabilno poslovanje i nesmetano korisničko iskustvo. Na tvrdnju da aplikacije u Hrvatskoj "ne plaćaju ništa", iz Bolta poručuju da posluju u skladu sa zakonima Republike Hrvatske te uredno plaćaju sve primjenjive poreze i davanja.

Naglašavaju da poslovanje platforme podliježe poreznim i drugim regulatornim obvezama sukladno hrvatskim i europskim propisima. Zaključno, iz Bolta poručuju da se niz javno iznesenih tvrdnji ne temelji na službenim podacima, nego na interpretacijama i ocjenama Sindikata. Kompanija se pritom jasno ograđuje od izjava Zorana Zena koje, kako navode, stvaraju dojam sustavne nesigurnosti, nepostojanja kontrole i nezakonitog poslovanja, dok oni tvrde da posluju unutar zakonskog okvira, u suradnji s nadležnim institucijama i uz stalna ulaganja u sigurnost, tehnologiju i korisničku podršku.