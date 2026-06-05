UŽAS U HRVATSKOJ Zbog zanemarivanja uginulo više pasa, šefica udruge u pritvoru!

Grozni prizori zatekli su nas na području općine Dvor, mjestu Vanići gdje je više pasa zanemarivano do same smrti. Policija je tijekom vikenda uhitila 45-godišnju voditeljicu udruge za zaštitu životinja zbog sumnje da je teško zanemarivala i izgladnjivala pse koji su joj bili povjereni na skrb. Na samom terenu vidljivi su potresni dokazi dugotrajnog zlostavljanja. U dvorištu se nalazi izgladnjeli smeđi pas koji je doveden do stanja "kosti i kože", ali i leševi uginulih životinja koji su prekriveni, piše 24 sata.

Na mjestu događaja nalaze se službeni ljudi u zaštitnim odijelima i s maskama koje obavljaju očevid i sanaciju prostora.

Službeno priopćenje policije

O svemu se oglasila i sisačko-moslavačka policija koja je dovršila kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjom voditeljicom udruge za zaštitu životinja zbog sumnje da je počinila kazneno djelo Ubijanje ili mučenje životinja. Policija sumnjiči 45-godišnjakinju da je u mjestu Vanići na području općine Dvor teško zanemarivala pse koji su bili povjereni njezinoj udruzi te da ih je izložila nepotrebnim patnjama.

- Osumnjičena životinjama nije omogućila potrebnu veterinarsku skrb niti primjeren prostor za držanje. Takvo postupanje dovelo je do teškog zdravstvenog stanja i neuhranjenosti pasa, a više je životinja zbog toga i uginulo - priopćili su iz policije.

Na mjesto događaja izišli su i djelatnici veterinarske inspekcije koji su obavili službeni nadzor. Oni će protiv voditeljice udruge podnijeti optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o zaštiti životinja i Zakona o zdravlju životinja.

Policijski službenici su nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predali osumnjičenu 45-godišnjakinju pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.