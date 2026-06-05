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UŽAS U HRVATSKOJ Zbog zanemarivanja uginulo više pasa, šefica udruge u pritvoru!

Na mjesto događaja izišli su i djelatnici veterinarske inspekcije koji su obavili službeni nadzor

Grozni prizori zatekli su nas na području općine Dvor, mjestu Vanići gdje je više pasa zanemarivano do same smrti. Policija je tijekom vikenda uhitila 45-godišnju voditeljicu udruge za zaštitu životinja zbog sumnje da je teško zanemarivala i izgladnjivala pse koji su joj bili povjereni na skrb. Na samom terenu vidljivi su potresni dokazi dugotrajnog zlostavljanja. U dvorištu se nalazi izgladnjeli smeđi pas koji je doveden do stanja "kosti i kože", ali i leševi uginulih životinja koji su prekriveni, piše 24 sata.

Na mjestu događaja nalaze se službeni ljudi u zaštitnim odijelima i s maskama koje obavljaju očevid i sanaciju prostora.

Službeno priopćenje policije

O svemu se oglasila i sisačko-moslavačka policija koja je dovršila kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjom voditeljicom udruge za zaštitu životinja zbog sumnje da je počinila kazneno djelo Ubijanje ili mučenje životinja. Policija sumnjiči 45-godišnjakinju da je u mjestu Vanići na području općine Dvor teško zanemarivala pse koji su bili povjereni njezinoj udruzi te da ih je izložila nepotrebnim patnjama.

- Osumnjičena životinjama nije omogućila potrebnu veterinarsku skrb niti primjeren prostor za držanje. Takvo postupanje dovelo je do teškog zdravstvenog stanja i neuhranjenosti pasa, a više je životinja zbog toga i uginulo - priopćili su iz policije.

Na mjesto događaja izišli su i djelatnici veterinarske inspekcije koji su obavili službeni nadzor. Oni će protiv voditeljice udruge podnijeti optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o zaštiti životinja i Zakona o zdravlju životinja.

Policijski službenici su nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predali osumnjičenu 45-godišnjakinju pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.

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