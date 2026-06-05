Večeras se u Fotoklubu Split otvara izložba studentskih fotografija

U Galeriji fotografije Fotokluba Split u petak, 5. lipnja u 20 sati, svečano se otvara izložba „Mjesto pod suncem“ koja predstavlja radove studenata prve godine studija Komunikacije i medija Sveučilišta u Splitu.

Izložba je rezultat rada nastalog u okviru kolegija Vizualno izražavanje. Kako u predgovoru izložbi navodi mentor Darko Škrobonja, tijekom ljetnog semestra akademske godine 2025./2026. studenti su producirali veći broj fotografskih radova koji su potom, kroz konzultacije i mentorstvo, selektirani i oblikovani u zasebne cjeline, odnosno serije fotografija. Takav način rada omogućio je studentima ne samo razvijanje individualnog vizualnog jezika, nego i razumijevanje fotografije kao medija koji nadilazi dokumentarnu funkciju te postaje sredstvo interpretacije prostora, atmosfere i osobnog iskustva.

Nositeljica kolegija je prof. dr. sc. Viktorija Car, a mentor projekta Darko Škrobonja, naslovni predavač.

Na izložbi sudjeluju: Tena Arapović, Maria Batinović, Lena Bonači, Roza Burmas, Ana Čaljkušić, Patricia Dimić, Bruna Đeka, Ela Đirlić, Laura Galić, Lori Gojsalić, Matea Holbik, Nikolina Kajić, Angela Kaštelan, Lara Kušeta, Toni Luetić, Matej Maroš, Antonela Maršić, Goran Martinović, Duje Munivrana, Antonela Pavešković, Petra Perić, Lara Petko, Marta Radas, Tin Sunara, Leona Šalov, Petra Tomaš, Ivana Velić i Maja Vukić.

Izložba će biti otvorena od 3. do 6. lipnja 2026. godine.

Izložba je dio ‘Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026.’ koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova, a realizirana je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.