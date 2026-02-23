FOTOGALERIJA Splitski vozači Ubera i Bolta u štrajku. Okupili se u Trajektnoj luci i poručili da su nezadovoljni uvjetima rada: "Sustavno nas se ponižava"

Desetak taksista iz Splita koji voze putem platformi Uber i Bolt okupilo se u Trajektnoj luci u Splitu u znak štrajka, šaljući poruke javnosti o, kako navode, sve težim uvjetima rada i netransparentnim pravilima unutar aplikacija.

Prema pozivu koji kruži među vozačima, plan okupljanja je simboličan: umjesto vožnji i rada preko aplikacija, vozači su najavili druženje i igranje društvene igre "Čovječe, ne ljuti se" na haubama automobila.

"Ne koristimo aplikacije, igramo 'Čovječe, ne ljuti se'"

U poruci upućenoj vozačima iz Splita navodi se da se okupljanje organizira u jutarnjim satima te da tijekom događaja neće koristiti ni Uber ni Bolt aplikacije. Cilj je, ističu, "simbolična podrška kolegama koji štrajkaju" te poruka da se splitski vozači mogu okupiti i solidarizirati, ali i jasno izraziti nezadovoljstvo zbog načina rada platformi.

Organizatori su poručili i da su novinari dobrodošli kako bi zabilježili događaj. Predsjednik Sindikata vozača platformi Hrvatske Zoran Zen naglasio je da se ne radi o prosvjedu, već o štrajku te da je inicijativa pokrenuta na Facebooku uz poziv taksistima da štrajkaju.

"Želimo naglasiti da ovo nije prosvjed nego je riječ o štrajku. Na Facebook stranici je pokrenuta inicijativa i pozivalo se sve taksiste da na današnji dan štrajkaju. Problem je u aplikaciji Uber i Bolt i mi dajemo podršku svim nezadovoljnim vozačima koji voze putem aplikacija Uber i Bolt", rekao nam je Zen. Zen tvrdi da se vozače "sustavno ponižava" zbog algoritama Ubera i Bolta te da se, prema njegovim riječima, radi o modelu koji je "copy/paste" između prijevoza putnika i dostave, s ciljem istiskivanja "stvarnih vozača" s tržišta.

"Želi se dovesti jeftina strana radna snaga, a podsjetit ću vas, već je puno takvih radnika uhvaćeno s lažnim dozvolama, upitno je njihovo vozačko znanje i vještine u prometu u Hrvatskoj i mnogi od njih očito niti nemaju položen vozački ispit", kazao nam je Zen.

Kritika vlasti i inspekcijskog nadzora

Govoreći o nadzoru, Zen je ustvrdio da u Hrvatskoj postoji "tek 30-ak inspektora", dok je vozača, kako kaže, na tisuće, zbog čega, smatra, kontrola ne može biti učinkovita. "Ako se nešto ne poduzme doće strani radnici, a ministar Oleg Butković je dopustio kriminal, veliki kriminal. Premijer Andrej Plenković konačno mora udriti šakom o stol, da se sve zatrese, pa i ministarstvo Olega Butkovića", rekao je Zen.

Okupljanje u Trajektnoj luci u Splitu vozači opisuju kao miran, ali jasan signal – štrajk kojim, kako tvrde, žele skrenuti pozornost na probleme u načinu rada platformi Uber i Bolt. Naglašavaju da su posebno nezadovoljni, po njihovim riječima, netransparentnim algoritmima i uvjetima rada te ističu da im je cilj pokazati jedinstvo i solidarnost, ali i javno poručiti kako više ne žele pristajati na postojeća pravila.