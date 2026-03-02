Fotografija teške nesreće kruži društvenim mrežama. Sindikat vozača platformi proziva Bolt i Uber, ali i državu: "Ponesite krunicu ili što god vam daje osjećaj sigurnosti"

Društvenim mrežama posljednjih dana kruži fotografija teške prometne nesreće u kojoj je, prema navodima, sudjelovao vozač taksi službe koja radi preko platforme Bolt. Dok se detalji o događaju i okolnostima tek slažu u cjelinu, rasprava o sigurnosti i uvjetima rada vozača koji voze putem aplikacija ponovno je u fokusu.

Za komentar smo upitali Zorana Zena, predsjednika Sindikata vozača platformi Hrvatske, koji je prošlog tjedna zajedno s kolegama štrajkao u splitskoj Trajektnoj luci zbog, kako tvrde, sve težih uvjeta rada i netransparentnih pravila unutar aplikacija.

Zen: "Ovdje više ne govorimo o tržištu, nego o simulaciji tržišta"

Zen smatra da se iza niskih cijena i sve agresivnijeg modela platformi krije sustav koji, kako kaže, samo glumi tržište. "Situacija postaje bolno očita… Ovdje više ne govorimo o tržištu, nego o simulaciji tržišta", poručuje.

Tvrdi da se Uber i Bolt formalno predstavljaju kao "marketinške platforme", dok se u stvarnosti ponašaju kao poslodavci.

"Aplikacije poput Ubera i Bolta… U Hrvatskoj ne plaćaju ništa. Nula", kaže Zen, dodajući da pritom "uzimaju i do 40 % od svake vožnje… bez odgovornosti, bez rizika". Upozorava da takav sustav, prema njegovim riječima, gura vozače u prekomjeran rad, bez stvarne kontrole.

"Rezultat? Rad bez granica. Vozač se zakonski 'odmori' tako da samo prebaci aplikaciju s jedne na drugu i nastavi voziti", ističe Zen, uz tvrdnju da "kontrola aplikacija ne postoji", dok se država, kaže, "ne da kasni, nego se skriva".

Premor, naglašava, nije teorijska tema, nego konkretna opasnost. "A premor nije apstraktna filozofska kategorija, nego konkretna opasnost na cesti", upozorio je.

Održavanje vozila i cijena "jeftine vožnje"

Zen navodi da niske cijene i visoke provizije dovode do toga da su vozači prisiljeni raditi što više kako bi preživjeli, a posljedice se mogu preliti i na održavanje automobila.

"Zbog niskih cijena i enormnih provizija, vozači su prisiljeni raditi koliko god mogu da bi preživjeli. Automobili se slabije održavaju ili se uopće ne održavaju", poručuje.

U svojoj izjavi Zen odgovornost ne vidi samo u platformama, nego i u institucijama. "Tko je kriv? Ne samo Uber i Bolt. Jednako krivo je kukavičko ministarstvo i ministar koji je ovo dopustio", rekao je, dodajući da je problem i u tome što građani često biraju cijenu, a ne sigurnost. "Kriva je i neinformiranost građana jer jeftino ne znači nužno sigurno", poručuje te dodaje: "Kad već koristite ovu super-jeftinu uslugu, ponesite krunicu ili što god vam daje osjećaj sigurnosti."

Zaključuje i da se o konkretnom slučaju koji je potaknuo raspravu ne može govoriti bez službenih utvrđenih činjenica.

"Za navedenu situaciju ne znamo tko je kriv", naglasio je Zen.

"Ovo nije prosvjed, nego štrajk"

Podsjetimo, prošli ponedjeljak se desetak taksista iz Splita koji voze putem platformi Uber i Bolt okupilo se u Trajektnoj luci u Splitu u znak štrajka, šaljući poruke javnosti o, kako navode, sve težim uvjetima rada i netransparentnim pravilima unutar aplikacija.

Prema pozivu koji je kružio među vozačima, plan okupljanja bio je simboličan: umjesto vožnji i rada preko aplikacija, najavili su druženje i igranje društvene igre "Čovječe, ne ljuti se" na haubama automobila.

"Ne koristimo aplikacije, igramo 'Čovječe, ne ljuti se'", stajalo je u poruci upućenoj vozačima, uz naglasak da se okupljanje organizira u jutarnjim satima te da tijekom događaja neće koristiti ni Uber ni Bolt aplikacije. Cilj je bio, isticali su, "simbolična podrška kolegama koji štrajkaju" te poruka da se splitski vozači mogu okupiti i solidarizirati, ali i jasno izraziti nezadovoljstvo zbog načina rada platformi.

"Želimo naglasiti da ovo nije prosvjed nego je riječ o štrajku. Na Facebook stranici je pokrenuta inicijativa i pozivalo se sve taksiste da štrajkaju. Problem je u aplikaciji Uber i Bolt i mi dajemo podršku svim nezadovoljnim vozačima koji voze putem aplikacija Uber i Bolt", rekao je Zen prošli ponedjeljak.