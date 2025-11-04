Orešković o napadu u Splitu: "Hoćemo li izgubiti državu od crnokošuljaških huligana?"

Saborska zastupnica Dalija Orešković reagirala je na incident koji se dogodio u Splitu, kada su huligani upali na večer Srpskog kulturnog društva i okupljene istjerali uz povike “Za dom spremni”. Orešković je poručila kako je riječ o očekivanom ishodu politike koja godinama tolerira ekstremizam i razara temelje antifašističke države.

– A što smo očekivali? Kada je na zagrebačkom Hipodromu pola milijuna ljudi uzviknulo “Za dom spremni”, vlast je rekla da je to bilo spektakularno, hvaleći se kako nije bilo niti jednog incidenta. Potom se brže bolje krenulo u organizaciju što više takvih koncerata.

U kampanji općeg gaženja ustavnih vrijednosti i države koja je građena na tekovinama antifašizma, mjesecima se “Za dom spremni” prodaje pod domoljublje. Uzvikivat će se i nadalje diljem Hrvatske, i to u atmosferi općeg oduševljenja i euforije, kao što to obrazlaže jedna sutkinja prekršajnog suda.

Zastupnica je upozorila kako društvo, potaknuto političkom šutnjom i relativiziranjem zla, sve više tone u ideološku konfuziju i moralni pad.

“Pa jesmo li stvarno kao nacija toliko neosviješteni? Hoćemo li mi to, 30 godina nakon Domovinskog rata, izgubiti državu od crnokošuljaških huligana? Ima li nekoga u Crkvi tko će reći da maskirani nasilnici sramote vjeru na koju se pozivaju? Ima li ovo društvo snage da Andreju Plenkoviću kaže kako ne postoje dvostruke konotacije?”

Orešković je zaključila da tolerancija prema simbolima i porukama koje veličaju fašizam razara samu srž države te da je krajnje vrijeme da institucije, ali i građani, jasno i odlučno stanu u obranu ustavnih vrijednosti.