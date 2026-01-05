Oglasio se Gvardiol

Manchester City je na službenoj klupskoj stranici potvrdio da je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol zadobio prijelom tibije na desnoj nozi. Ozljedu je zaradio u drugom poluvremenu nedjeljne utakmice Premier lige protiv Chelseaja, koja je završila 1:1.

Prema informacijama koje je objavio klub, Gvardiol je odmah nakon nezgodnog duela zatražio pomoć liječničke službe, a naknadnim pretragama potvrđen je prijelom potkoljenične kosti. Koliko će izbivati s travnjaka zasad nije precizirano, no jasno je da je riječ o ozbiljnoj ozljedi koja će zahtijevati dulji oporavak i rehabilitaciju.

Vijest je odjeknula i među navijačima "Građana", ali i u hrvatskoj javnosti, s obzirom na to da je Gvardiol jedna od ključnih figura i u klubu i u reprezentaciji. City time ostaje bez važnog obrambenog aduta, dok hrvatski stožer s posebnom pažnjom prati njegov oporavak uoči nadolazećih obveza.

Sam Gvardiol oglasio se emotivnom porukom, zahvalivši navijačima na podršci i poručivši da ga ozljeda neće slomiti.

"Težak je ovo trenutak, ali nikada me neće definirati. Znam tko sam i odakle dolazim", poručio je, pa se posebno obratio navijačima Cityja: "Cityzensi, hvala vam na beskrajnoj podršci. Volim vas i borit ću se svaki dan da se vratim jači, kao Cityjev ratnik."

U nastavku poruke naglasio je i koliko mu znači hrvatski dres.

"Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvijek! Ponovno ću se uzdignuti, bolji nego ikad! Za moj klub. Za moju braću na klupskoj i reprezentativnoj razini. Za moj narod. Za Hrvatsku."

Iz kluba su poručili da će javnost pravodobno obavještavati o tijeku oporavka, dok navijači u komentarima i porukama podrške već šalju jednu jasnu poruku: povratak "Cityjeva ratnika" čekat će se strpljivo – i s vjerom da će se vratiti jači.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Joško Gvardiol (@josko_gvardiol)