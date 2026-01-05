Close Menu

Oglasio se Gvardiol

"Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvijek! Ponovno ću se uzdignuti, bolji nego ikad! Za moj klub. Za moju braću na klupskoj i reprezentativnoj razini. Za moj narod. Za Hrvatsku"
Joško Gvardiol

Manchester City je na službenoj klupskoj stranici potvrdio da je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol zadobio prijelom tibije na desnoj nozi. Ozljedu je zaradio u drugom poluvremenu nedjeljne utakmice Premier lige protiv Chelseaja, koja je završila 1:1.

Prema informacijama koje je objavio klub, Gvardiol je odmah nakon nezgodnog duela zatražio pomoć liječničke službe, a naknadnim pretragama potvrđen je prijelom potkoljenične kosti. Koliko će izbivati s travnjaka zasad nije precizirano, no jasno je da je riječ o ozbiljnoj ozljedi koja će zahtijevati dulji oporavak i rehabilitaciju.

Vijest je odjeknula i među navijačima "Građana", ali i u hrvatskoj javnosti, s obzirom na to da je Gvardiol jedna od ključnih figura i u klubu i u reprezentaciji. City time ostaje bez važnog obrambenog aduta, dok hrvatski stožer s posebnom pažnjom prati njegov oporavak uoči nadolazećih obveza.

Sam Gvardiol oglasio se emotivnom porukom, zahvalivši navijačima na podršci i poručivši da ga ozljeda neće slomiti.

"Težak je ovo trenutak, ali nikada me neće definirati. Znam tko sam i odakle dolazim", poručio je, pa se posebno obratio navijačima Cityja: "Cityzensi, hvala vam na beskrajnoj podršci. Volim vas i borit ću se svaki dan da se vratim jači, kao Cityjev ratnik."

U nastavku poruke naglasio je i koliko mu znači hrvatski dres.

"Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvijek! Ponovno ću se uzdignuti, bolji nego ikad! Za moj klub. Za moju braću na klupskoj i reprezentativnoj razini. Za moj narod. Za Hrvatsku."

Iz kluba su poručili da će javnost pravodobno obavještavati o tijeku oporavka, dok navijači u komentarima i porukama podrške već šalju jednu jasnu poruku: povratak "Cityjeva ratnika" čekat će se strpljivo – i s vjerom da će se vratiti jači.

 

 
 
 
 
 
