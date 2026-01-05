Užas za Dalića. Gvardiol upitan za Svjetsko prvenstvo!

Joško Gvardiol (23) ozbiljno je nastradao protiv Chelseaja! Hrvatski reprezentativac napustio je igru u 51. minuti velikog derbija engleske Premier lige, a crne slutnje dobile su potvrdu nakon jutarnje magnetske rezonancije. Gvardiol je zaradio težu ozljedu skočnog zgloba, a za takve ozljede predviđen je oporavak od četiri do pet mjeseci, piše portal 24sata.

Veliki je ovo udarac za ambicije Manchester Cityja, ali i sve ljubitelje hrvatske nogometne reprezentacije i izbornika Zlatka Dalića. Gvardiol je, sad je to prilično jasno, upitan za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, pa hrvatski izbornik na njegovim pozicijama (lijevi bek i stoper) već mora tražiti neka nova rješenja.

Čekala se jutarnja magnetska rezonancija...

Naš će se nogometaš tijekom tjedna podvrgnuti operaciji gležnja i rehabilitaciji kako bi spreman dočekao novu sezonu.

"Nažalost, ozljeda Gvardiola ne izgleda dobro", poručio je poslije dvoboja s Chelseajem (1-1) i Pep Guardiola.

U Manchester Cityju su odmah znali kako je riječ o težoj ozljedi, ali nitko se iz kluba nije (barem ne javno) upuštao u detaljnije prognoze. Čekala se jutarnja magnetska rezonancija koja je samo potvrdila najtežu ozljedu u karijeri najskupljeg hrvatskog nogometaša današnjice, javlja portal 24sata.

Manchester City tako će borbu za naslov prvaka do daljnjega voditi bez dva Hrvata - Mateo Kovačić bi se na teren trebao vratiti tek u travnju, a Gvardiol bi trebao propustiti ovu sezonu. Dalić bi tako, uoči svog petog velikog natjecanja, mogao ostati bez jednog od svojih najjačih aduta. Gvardiol je, kako stvari sada stoje, upitan za nastup na Svjetskom prvenstvu...