Gvardiolu pukla tibija! Manchester City potvrdio tešku ozljedu, Dalić: "Izuzetno nam je žao"

Manchester City je na službenoj klupskoj stranici potvrdio da je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol zadobio prijelom tibije na desnoj nozi. Ozljedu je zaradio u drugom poluvremenu nedjeljne utakmice Premier lige protiv Chelseaja, koja je završila 1:1.

Iz Cityja su naveli kako je branič "Vatrenih" u kontaktu s izbornikom Zlatkom Dalićem, dok je liječnička služba hrvatske nogometne reprezentacije u stalnoj komunikaciji s liječnicima engleskog kluba.

Dalić je za službenu stranicu HNS-a poručio da je razgovarao s Gvardiolom te mu izrazio punu podršku uoči operativnog zahvata.

"Razgovarao sam s Joškom i izrazio mu punu podršku, uz želju da mu operacija prođe uspješno. Naravno da nam je izuzetno žao zbog njegove ozljede, a kada tome dodamo i ozljedu Matea Kovačića, trenutačno smo bez dvojice igrača koji bi nedostajali i najvećim svjetskim klubovima. Nadam se da će Joško i Mateo biti s nama na Svjetskom prvenstvu", poručio je izbornik za kanal Hrvatskog nogometnog saveza (HNS).

Ozljeda Gvardiola dodatni je udarac za hrvatsku reprezentaciju u razdoblju u kojem je već izvan pogona i Mateo Kovačić, a iz stožera "Vatrenih" naglašavaju kako su sve relevantne medicinske informacije usklađene s liječnicima Manchester Cityja.