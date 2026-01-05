NOVI DETALJI Manchester City se oglasio nakon ozljede Gvardiola: "Zadobio je prijelom tibije desne noge"

Manchester City FC objavio je kako je hrvatski branič Joško Gvardiol zadobio prijelom tibije desne noge.

Kako navode iz kluba, ozljeda je nastala u drugom poluvremenu nedjeljne utakmice Premier lige protiv Chelseaja, koja je završila 1:1.

City ističe da će Gvardiol kasnije ovog tjedna biti podvrgnut operativnom zahvatu, dok se procjena i dalje provodi kako bi se utvrdio puni opseg ozljede te očekivana prognoza oporavka.

U objavi Manchester City FC-a dodaje se i kako svi u klubu Jošku žele brz oporavak, uz napomenu da će mancity.com redovito donositi nove informacije o njegovoj rehabilitaciji.