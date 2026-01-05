Close Menu

NOVI DETALJI Manchester City se oglasio nakon ozljede Gvardiola: "Zadobio je prijelom tibije desne noge"

Gvardiol će ovog tjedna biti podvrgnut operativnom zahvatu
Joško Gvardiol

Manchester City FC objavio je kako je hrvatski branič Joško Gvardiol zadobio prijelom tibije desne noge.

Kako navode iz kluba, ozljeda je nastala u drugom poluvremenu nedjeljne utakmice Premier lige protiv Chelseaja, koja je završila 1:1.

Užas za Dalića. Gvardiol upitan za Svjetsko prvenstvo!

City ističe da će Gvardiol kasnije ovog tjedna biti podvrgnut operativnom zahvatu, dok se procjena i dalje provodi kako bi se utvrdio puni opseg ozljede te očekivana prognoza oporavka.

U objavi Manchester City FC-a dodaje se i kako svi u klubu Jošku žele brz oporavak, uz napomenu da će mancity.com redovito donositi nove informacije o njegovoj rehabilitaciji.

