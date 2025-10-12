OD SARAJEVA DO SYDNEYA Split se pridružuje odavanju počasti Halidu Bešliću: Okupljanje je od 17 sati na Pjaci

Danas ljubitelji sevdaha i prijatelji legende Halida Bešlića diljem svijeta odaju počast svom voljenom umjetniku.

Preminuo je Halid Bešlić Tekst se nastavlja nakon oglasa

Njegova glazba, koja je generacijama donosila radost, tugu i uspomene, i dalje živi u srcima milijuna fanova.

Tako će se i u Splitu ljubitelji glazbe legendarnog pjevača Halida Bešlića okupiti na splitskoj Pjaci u 17 sati kako bi mu odali počast. Okupljanje je inicijativa skupine građana koji su kroz Halidove pjesme slavili, tugovali i dijelili važne životne trenutke.

Organizatori pozivaju sve koji su voljeli Halidove pjesme i poštovali njegovu karijeru da im se pridruže te zajednički proslave život i glazbu ovog velikana narodne glazbe. Okupljanje je prijavljeno policiji, a očekuje se mirna i dostojanstvena atmosfera uz najpoznatije hitove.

Od Sarajeva, Tuzle i Zenice, preko hrvatskih gradova poput Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka, pa sve do europskih metropola poput Beča, Stuttgarta, Züricha, Frankfurta, Londona, Ljubljane, Basela, Luksemburga, Praga i Copenhagena, pa sve do dalekih mjesta poput St. Louisa, Toronta, Atlante, Sydneya i Melbournea – ljudi diljem svijeta okupljaju se kako bi odali počast i zahvalili legendarnom Halidu Bešliću.

U Hrvatskoj će građani u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Splitu, Osijeku i Rijeci zajedno pjevati njegove bezvremenske hitove. Podsjetimo, prvo veliko okupljanje održano je u Sarajevu, ispred Doma mladih, gdje su obožavatelji svojim pjevanjem i prisutnošću odali poštovanje svojem omiljenom pjevaču.