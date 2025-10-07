Preminuo je Halid Bešlić

Halid Bešlić preminuo je u Kliničkom centru Sveučilišta u Sarajevu. Prema informacijama Raporta, preminuo je oko 13 sati.
Poznati pjevač otkrio najnovije zdravstveno stanje Halida Bešlića: 'Svjestan je da je situacija ozbiljna, ali...'
Naša velika glazbena zvijezda Halid Bešlić već je dugo smješten u KCUS zbog teške bolesti. Liječnici su učinili sve što je bilo u njihovoj moći, ali bolest je bila jača.
Svi su se do zadnjeg trenutka nadali da će se Halid boriti i vratiti na pozornicu. Bešlićev tim je prije mjesec dana otkazao sve njegove planirane nastupe.
Halid Bešlić prebačen na odjel onkologije. Evo kakvo mu je zdravstveno stanje
Rođen je 20. studenog 1953. godine u općini Sokolac.
