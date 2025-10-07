Preminuo je Halid Bešlić

Halid Bešlić preminuo je u Kliničkom centru Sveučilišta u Sarajevu. Prema informacijama Raporta, preminuo je oko 13 sati.

Naša velika glazbena zvijezda Halid Bešlić već je dugo smješten u KCUS zbog teške bolesti. Liječnici su učinili sve što je bilo u njihovoj moći, ali bolest je bila jača.

Svi su se do zadnjeg trenutka nadali da će se Halid boriti i vratiti na pozornicu. Bešlićev tim je prije mjesec dana otkazao sve njegove planirane nastupe.

Rođen je 20. studenog 1953. godine u općini Sokolac.