Poznati pjevač otkrio najnovije zdravstveno stanje Halida Bešlića: 'Svjestan je da je situacija ozbiljna, ali...'

Pjevač Halid Bešlić trenutno je na odjelu onkologije zbog bolesti, a njegov kolega Osman Hadzić sada je Telegrafu otkrio kakvo je njegovo stanje.

Naime, o Bešlićevom stanju se ne zna puno, čak ni od koje bolesti boluje, a njegov kolega Osman posjetio ga je prije nekoliko dana i sada je sve otkrio.

Kako je rekao Hadžić, koji je vrlo blizak Halidu, čini se da nema nikakvih zdravstvenih problema.

- Prije dva dana bio sam s njim, proveli smo zajedno oko 2,3 sata. Halid sve to dobro podnosi. Apsolutno po njegovom govoru i ponašanju, pa čak i po izgledu, ne bi se reklo da je bolestan, tako da je jako dobro, mentalno je jak. Svjestan je da je situacija ozbiljna, ali se dobro nosi s tim - rekao je Osman za Telegraf, a zatim dodao:

- Pa i mi smo.. doktori su rekli da do kraja mjeseca sve držimo na "stand bye" kako bismo imali neke konkretne rezultate i stanje.

Kako je izjavio, liječnici su Halid zabranili rad sljedećih mjesec dana, kako bi znala točne rezultate i prognozu.

- Rekao mi je da će do kraja mjeseca znati sve o situaciji. To je sve o čemu smo razgovarali. Ne izgleda kao da je bolestan, apsolutno je isti kao i prije ove situacije sada. Da ga čovjek negdje sretne na ulici, ne bi pomislio da je bolestan - rekao je Osman.

- Halid je jako dobar i kaže: "Pobjeđujem 100%" i mi se tome nadamo - rekao je Osman.

Nikola Rokvić otkrio je Halidovo stanje

- Halid se dobro drži, pun je duha, šale i jednostavno je takav kakav jest. Nadam se da će pobijediti u ovoj borbi i da ćemo još dugi niz godina pjevati zajedno - rekao je i izrazio posebnu zahvalnost Halidu, koji mu je bio veliki mentor i podrška na početku karijere:

- Puno mi je pomogao na početku. Najvažniji su bili pozivi kada sam tek počinjao. Zvao me je, razgovarao, zvao je i Marinku da me pohvali kada sam bio dijete. Mnogima je pričao o meni, pozvao me na veliki koncert u Zetri da izađem na pozornicu, a ja sam došao bez plana da pjevam. Izveo me je pred 20.000 ljudi i to mi je puno značilo u tom trenutku i razdoblju mojih početaka. Halid je jedno utjelovljenje opuštenosti, jednostavnosti, a s druge strane, on je velika zvijezda. Mislim da što je veća zvijezda, to je čovjek normalniji.