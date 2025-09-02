Halid Bešlić prebačen na odjel onkologije. Evo kakvo mu je zdravstveno stanje

Nakon što je prošlog tjedna odjeknula vijest kako je 71-godišnji bosanskohercegovački pjevač sevdaha i narodne glazbe Halid Bešlić hospitaliziran zbog lošeg zdravstvenog stanja te je morao otkazat koncerte koji su već mjesecima rezervirani u cijeloj regiji, to je izazvalo brojne reakcije njegovih obožavatelja. Naime, sada stižu novi detalji njegova zdravstvenog stanja od menadžera Nedima Srnja, a koji je za Klix.ba rekao sljedeće: "Halid je trenutačno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutačno se osjeća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantirati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, nište od toga nije točno", poručio je Nedim za spomenuti medij.

Podsjetimo, njegova je menadžer nedavno za In Magazin progovorio također o Halidovu zdravstvenom stanju: "To će sigurno potrajati neko vrijeme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće", pojasnio je.

Tako je posljednji koncert otkazao i u Splitu, a prethodno je bio prisiljen otkazat i koncerte i u Gradačcu i Ludbregu, a koji su bili zakazani za kraj kolovoza i početak rujna.