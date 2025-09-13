Menadžer otkrio nove detalje o zdravlju Halida Bešlića

Zdravstveno stanje Halida Bešlića silno je zabrinulo njegove obožavatelje diljem regije. Pjevač koji je trebao zapjevati i u Splitu, završio je iznenada na liječenju, a prve vijesti upućivale su na ozbiljne zdravstvene probleme s jetrom. Sada se opet oglasio njegov menadžer, sa znatno optimističnijim vijestima:

Halid Bešlić će, kaže on, nakon dugog vremenskog razdoblja vjerojatno izaći iz bolnice i započeti kućno liječenje. Evo što je otkrio je njegov menadžer Damir Ramljak.

- Ide na bolje, on ima puno nade, imamo i mi, tako da doktori planiraju da ga malo puste kući. Dobro je reagirao na ovu terapiju koju su mu dali sada u bolnici. Čak imaju namjeru pustiti ga kućikući, da se malo odmori od bolnice, pa će dalje doktori vidjeti što i kako, ali kako sada stvari stoje, to ide na bolje“, rekao je Bešlićev menadžer za Avaz, pa otkrio koju je dijagnozu pjevač dobio.

- Koja je njegova dijagnoza? Dijagnoza je ono što sam ja rekao na početku – da je riječ o jetri. Je li to otišlo i dalje, o tome ne bih sudio. Oni najviše prate jetru – da funkcionira i da se taj dio smiri.“

Podsjetimo, pjevač je smješten u Klinički centar u Sarajevu zbog problema s jetrom. U međuvremenu je objavljena i nova Halidova pjesma, koju je snimio s grupom Miligram i posvetio supruzi. „Ona je napravljena prije pola godine i sada je Halid rekao da se dalje nastavi s albumom“, rekao je Ramljak.