"Moj veseljko" i ostali hitovi "zapalili" krcatu Pjacu. TBF održao sjajan koncert povodom Sudamje

Središnji gradski trg sinoć je bio pretijesan za sve koji su željeli doživjeti koncert The Beat Fleet u sklopu proslave Sudamje. Na Narodni trg (Pjaca) okupile su se tisuće građana i turista, a atmosfera je od samog početka bila na razini velikih ljetnih spektakala.

Večer je započela u 20:30, a već s prvim taktovima bilo je jasno da publiku očekuje koncert za pamćenje. TBF je u svom prepoznatljivom stilu spojio hip-hop, funk i dalmatinski izričaj, uz snažnu interakciju s publikom koja je gotovo svaku pjesmu pratila uglas.

Hitovi koji su obilježili večer

Redali su se dobro poznati hitovi poput “Alles gut”, “Veseljko”, “Mater”, “Genije” i “Nostalgična”, a svaka nova pjesma podizala je energiju na trgu. Posebno emotivni trenuci nastupili su tijekom sporijih dionica, kada je publika uz svjetla mobitela stvorila intimniji ugođaj unatoč velikom broju ljudi.

Članovi benda nisu skrivali zadovoljstvo odazivom, a nekoliko su puta naglasili koliko im znači nastupati uoči blagdana Sv. Dujma upravo u svom gradu, pred domaćom publikom.

Grad u ritmu Sudamje

Koncert je bio jedan od vrhunaca ovogodišnje Sudamje, tradicionalne proslave zaštitnika grada Feast of Saint Domnius. Spoj povijesne kulise i moderne glazbe još jednom se pokazao kao dobitna kombinacija, a Pjaca je ponovno potvrdila status jedne od najposebnijih koncertnih lokacija u Dalmaciji.

Gužve su se očekivano počele stvarati već sat vremena prije početka, a tijekom večeri prostor je bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Unatoč velikom broju ljudi, atmosfera je ostala pozitivna i opuštena.

Besplatan koncert dodatno je pridonio velikom interesu, a sinoćnji nastup TBF-a još jednom je pokazao koliko je bend duboko ukorijenjen u identitet grada.