HALID U SRCIMA SPLIĆANA Večeras svi na Pjacu: neka se Halidove pjesme čuju do neba!

Ljubitelji glazbe legendarnog pjevača Halida Bešlića večeras će se okupiti na splitskoj Pjaci u 17 sati kako bi mu odali počast. Okupljanje je inicijativa skupine građana koji su kroz Halidove pjesme slavili, tugovali i dijelili važne životne trenutke.

Organizatori pozivaju sve koji su voljeli Halidove pjesme i poštovali njegovu karijeru da im se pridruže te zajednički proslave život i glazbu ovog velikana narodne glazbe. Okupljanje je prijavljeno policiji, a očekuje se mirna i dostojanstvena atmosfera uz najpoznatije hitove.

Halid Bešlić rođen je 1953. godine u Knežini kod Sarajeva, a svoju je glazbenu karijeru započeo još kao tinejdžer. Tijekom više od četiri desetljeća na sceni postao je jedan od najprepoznatljivijih izvođača narodne glazbe na Balkanu. Njegovi hitovi poput „Miljacka“, „Prvi poljubac“ i „Romanija“ ostavili su dubok trag u srcima generacija.

Osim glazbene karijere, Halid je bio poznat i po humanitarnom radu te brojnim nastupima koji su okupljali ljude svih uzrasta i generacija. Njegova smrt duboko je pogodila fanove diljem regije, a ova večerašnja inicijativa u Splitu prilika je da se njegov život i glazba zajednički proslave i sačuvaju u sjećanju.

Splićani, pridružite se večeras i zapjevajte zajedno s ostatkom grada, u znak sjećanja na život i glazbu ovog velikana.