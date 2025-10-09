Na Pjaci u nedjelju okupljanje u čast Halidu Bešliću: Građani odaju počast preminulom glazbeniku

Skupina građana, ljubitelja glazbe legendarnog pjevača Halida Bešlića, najavila je okupljanje u nedjelju u 17 sati na splitskoj Pjaci kako bi mu zajednički odali počast.

Kako navode organizatori, riječ je o spontanoj inicijativi štovatelja Halidovog lika i djela, koji su kroz pjesme tog velikana odrasli, slavili, tugovali i dijelili važne životne trenutke.

Pozivaju sve koji su voljeli Halidove pjesme i poštovali njegovu karijeru da im se pridruže na Pjaci te zajedno odaju počast ovom legendarnom pjevaču.

Okupljanje je, kako navode, uredno prijavljeno policiji, a očekuje se mirna i dostojanstvena atmosfera uz Halidove najpoznatije pjesme.

Halid Bešlić bio je jedan od najprepoznatljivijih pjevača narodne glazbe na ovim prostorima, a njegova smrt rastužila je mnoge u cijeloj regiji.