Halid Bešlić i tajna njegove ostavštine: Kome zapravo ide bogatstvo od 13 milijuna eura?

Halid Bešlić je iza sebe ostavio na stotine pjesama, humanitarnih donacija i divnih uspomena kod ljudi koji su ga poznavali i s njim proveli vrijeme.

Osim toga Halid ostavlja i veliko bogatstvo iza sebe, a srpski mediji uspjeli su saznati kome pripada sve što je stekao za života.

Kako kažu njegovi susjedi, pjevač je ostavio oporuku u kojoj svu imovinu ostavlja supruzi Sejdi.

'Ja mislim da je on to sve ostavio Sejdi, ali da će se ona toga odreći ili se već odrekla u korist sina Dina. Oni su toliko divna obitelj, tu nikad nije bilo drame, skandala, znalo se da bi Halid sve dao za njih. On je jednom i govorio da je on za života prošao sve i vidio sve, a da sada sve radi za svoje unučiće jer su mu oni bili centar svijeta', govorila je susjeda za Republiku.rs, prenosi Story.hr.

'Znate, Halid je često govorio da mu slava ništa ne znači ako ne zna da su mu žena i dijete dobro. Govorio je da sve što je stekao, stekao je zbog njih, da njih osigura. Nije jurio luksuz, volio je mir, obitelj, roštilj u dvorištu i unuke, koji mu trče u zagrljaj. Kad sam čula da je sve ostavio njima i da se supruga odrekla svega u korist Dina, pa to je samo potvrda onoga što smo svi znali: njih troje su disali kao jedno', dodala je.

Inače, mediji u regiji pišu kako je Halid iza sebe ostavio pravo bogatstvo, koje se procjenjuje na čak 13 milijuna eura. Legendarni pjevač bio je vlasnik nekoliko nekretnina, među njima stanova, ali i velikog imanja nedaleko od Sarajeva.

Osim glazbene karijere, Halid je uspješno ulagao i u biznis. Bio je vlasnik hotela, benzinske pumpe i motela, koje je s vremenom dao u najam. Njegova poslovna ulaganja pokazala su se dugoročno vrlo uspješnima, a dio su bogatstva koje je godinama gradio izvan svjetla pozornice.