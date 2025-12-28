Close Menu

Objavljene slike iz Zadra, evo kako Maja Šuput izgleda bez Photoshopa

Tijekom večeri u publici je bio i Šime Elez

Pjevačica Maja Šuput sinoć je nastupila na glavnoj pozornici Advent u Zadru, na Trg Petra Zoranića, gdje je rasplesala brojne Zadrane i goste grada.

Tijekom večeri u publici je bio i Šime Elez, koji pjevačicu prati na njezinim nastupima, no njih dvoje nisu zajedno pozirali na fotografijama s događaja.

Fotografije s koncerta prikazuju Maju Šuput na pozornici, a pažnju su privukle zbog njezina izgleda i energije. Na snimkama s nastupa pjevačica izgleda samouvjereno i prirodno, a mnogi komentiraju kako blista i bez vidljivih digitalnih korekcija.

Šuput je tijekom koncerta izvela niz svojih poznatih hitova, a atmosfera na Trgu Petra Zoranića bila je u znaku dobre zabave i blagdanskog ugođaja. Nastup u Zadru dio je njezine bogate prosinačke koncertne turneje po gradovima diljem Hrvatske.

