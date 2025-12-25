Laura o vezi Šime i Maje Šuput: "Trećerazredna gluma"

Prvo što čujem na daljinu kada me prolaznici vide je: 'Ajme to je Laura iz Savršenog' ili 'Koji ti je datum rođenja?' - rekla je Laura Prgomet, influencerica i bivša natjecateljica showa Gospodin Savršeni za 24 sata.

Nakon što je u showu pitala gospodina Savršenog, Šimu Eleza, koji mu je datum rođenja, njezino ime odjeknulo je internetom, ali danas se trudi izbjegavati ga ili drugačije postaviti.

- Izbjegavam izgovarati to pitanje iako sve ljude pitam što su u horoskopu pa samo preformuliram to poznato pitanje. Tko bi rekao da će to moje razvlačenje pri izgovaranju postati toliko viralno - priznala je Laura.

Pitali su je i je li u kontaktu s nekim od gospodina Savršenih - Šimom ili Milošem?

- Šime i ja jesmo bili u kontaktu poslije showa, ali sada... Pretpostavljam da je dečko zauzet. Ne čujem se sa zauzetim dečkima - odgovorila je, te je dodala da ne vjeruje da su pjevačica Maja Šuput i Šime zaista u vezi.

- Ako je to istinski ja im želim svu sreću, međutim meni to sve djeluje kao neka trećerazredna gluma. Scenaristi, malo bolje to - odgovorila je Laura.

Video pogledajte ovdje.