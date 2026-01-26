Obitelj Beckham ponovno u centru pažnje: Oglasila na Victoria na Instagramu, uključio se i David

Brooklyn Beckham, najstarije dijete Davida i Victorije, nedavno je izazvao buru u javnosti svojim priopćenjem u kojem je iznio brojne optužbe protiv svojih roditelja. Od tada je obitelj Beckham stalno u fokusu medija, a pojavljuju se novi detalji i informacije o njihovim odnosima.

Mediji pišu da je Victoria potresena potezom svog sina, a usred svađe modna dizajnerica i njezin suprug prisjetili su se nekih lijepih uspomena sa svojim najstarijim sinom. Britanski fotograf Platon na društvenim je mrežama objavio dvije stare fotografije iz 2006. godine, a David i Victoria Beckham nisu izdržali pa su ih komentirali.

'Lijepa sjećanja', napisao je David Beckham ispod fotografije. 'Vraća divne uspomene', emotivno je dodala Victoria Beckham u komentarima, piše Story.

Nakon toga, Victoria je na svom Instagramu objavila fotografiju s članicama svog nekadašnjeg benda 'Spice Girls', povodom rođendana Emme Bunton. Victoria, Emma, Melanie i Geri pozirale su u jednom restoranu i tako raspametile svoje brojne obožavatelje.

Objavu je komentirao i David, koji joj je poručio sljedeće: 'Ovo me toliko usrećilo, ne mogu ni zamisliti kako se tek osjećaju obožavatelji Spajsica'.