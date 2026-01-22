Cijeli internet priča o plesu Victorije Beckham na vjenčanju sina. O čemu se radi?

Napetosti u obitelji Beckham izbile su na površinu u šokantnoj objavi koju je Brooklyn Beckham 19. siječnja podijelio na Instagramu. U dugom istupu optužio je majku, Victoria Beckham, za neprikladno ponašanje na dan njegova vjenčanja s Nicolom Peltz, a pritom je poručio da više ne želi nikakav kontakt s roditeljima.

Brooklyn tvrdi da je Victoria tijekom svadbenog slavlja 2022. godine plesala s njim na način koji je doživio kao neukusan i ponižavajući, osobito pred uzvanicima i njegovom suprugom. Prema navodima portala Page Six, više izvora potvrđuje da sporni trenutak postoji i na snimci, no ona neće biti objavljena u javnosti.

Snimka postoji, ali ostaje privatna

Kako piše TMZ, video plesa trajao je nekoliko minuta i izazvao nevjericu među gostima. Izvori tvrde da je Victoria bila “pretjerano prisna” sa sinom, do te mjere da je dio uzvanika ponašanje doživio kao krajnje neprimjereno. Snimku navodno imaju isključivo Brooklyn i Nicola, dok je videografska kuća potpisala strogi ugovor o povjerljivosti i obvezala se izbrisati sve ostale kopije.

Priču je dodatno podgrijao DJ Fat Tony, zadužen za glazbu na vjenčanju, koji je na Instagramu objavio isječak iz serije Motherland uz ironičnu poruku da prikazuje Victoriju tijekom sinova “prvog plesa”. Njegov partner Stavros Agapiou također je tvrdio da je bio svjedok događaja te da Brooklyn govori istinu, iako je dio objava kasnije obrisan.

“Ukrala je trenutak mladenki”

Prema svjedočenjima gostiju koje prenosi Page Six, glazbenik Marc Anthony trebao je najaviti mladence za njihov prvi ples, no Victoria se navodno popela na pozornicu, zagrlila Brooklyna i zaplesala s njim. “Ukrala je trenutak Nicoli. Dok su Beckhamovi pljeskali, s druge strane dvorane zavladala je potpuna tišina”, rekao je jedan od uzvanika.

Isti izvori tvrde da je Nicola Peltz nakon toga u suzama napustila plesni podij. S druge strane, krug blizak Victoriji Beckham odbacuje sve optužbe, ističući da je riječ o bezazlenom obiteljskom trenutku koji je, kako tvrde, pogrešno interpretiran.