ANKETA Na čijoj ste strani - svekrve ili neviste Beckham?

Ako ste mislili da su obiteljske trzavice rezervirane za blagdanske ručkove i WhatsApp grupe – razmislite ponovno. Cijeli svijet bruji o navodnom sukobu Brooklyna Beckhama s roditeljima, Victorijom i Davidom Beckhamom, a sve, naravno, zbog ljubavi. Točnije, zbog supruge Nicole Peltz.

Prema tračerskim kronikama, tenzije su tinjale još od vjenčanja, a povremeno se rasplamsaju kad god netko krivo pogleda izbor haljine, raspored sjedenja ili ne daj Bože Instagram opis objave. Jedni tvrde da se Brooklyn emotivno, ali i javno, distancirao od obitelji, drugi da je riječ tek o prolaznoj fazi, a treći da gledamo klasičnu sagu svekrva–snaha, samo s puno većim budžetom.

Victoria, modna ikona i simbol hladne britanske kontrole, navodno ne skriva da voli imati stvari pod nadzorom, dok je Nicola opisana kao samosvjesna, glasna i vrlo jasna u onome što želi. A Brooklyn? Čini se da je odlučio stati uz suprugu – potez koji bi svaki bračni savjetnik pohvalio, a svaka majka dočekala s tihim, ali dubokim uzdahom.

Je li riječ o kratkotrajnoj drami koja će se riješiti zajedničkom večerom i obiteljskom fotografijom ili o sapunici s više sezona? Teško je reći. Jedno je sigurno – internet već ima mišljenje. I jedva čeka izjasniti se.

