Novi rekord Bradate aukcije: 203.575 € za živote! Split dobiva magnetsku rezonancu vrijednu milijun eura

U subotu, 6. prosinca, završila je deveta sezona Bradate aukcije. Nakon gotovo dva mjeseca događanja prikupljeno je 203.575 eura za borbu protiv raka.

Održano je više od 40 događanja u više od 10 gradova, a od ukupno prikupljenih sredstava polovina otpada na Bradatu aukciju u Splitu. Prikupljena sredstva u Splitu bit će utrošena na kupnju magnetske rezonance koja vrijedi milijun eura i u 10 godina može pregledati 50.000 ljudi. Sa svakih 20 eura donacije osiguravate jedan pregled, a donaciju možete uplatiti u svakom trenutku na https://bradata-aukcija.com/magnet/ .

Ostatak sredstava prikupljen je za lokalne udruge za borbu protiv raka u Vinkovcima, Puli, Zadru, Šibeniku, Metkoviću te na Korčuli.

Također, prije mjesec dana pokrenut je i novi projekt Bradate aukcije i Željana Rakele “Bradata vožnja Extreme” kojim će do desete Bradate aukcije u Splitu Željan Rakela odvoziti 120.000 kilometara na motoru te prikupiti 120.000 eura za zdravlje muškaraca, a do sada je već prikupljeno više od 25.000 eura. Projekt možete podržati na https://bradata-aukcija.com/bradata-voznja/ .

Kao i svake godine, podrška cijele zajednice učinila je Bradatu aukciju većom i boljom:

Kroz cijeli studeni brojni ugostitelji donirali su dio prihoda za Bradatu aukciju:

Za glazbu na Bradatoj u Splitu su bili zaduženi:

I sve ovo ne bi bilo moguće bez nesebične pomoći volontera iz CROMSIC-a i Elektrotehničke škole Split. Bradatu aukciju organizira Županijska liga protiv raka Split, pod sloganom: "Brada će narast, al' mu*a neće."