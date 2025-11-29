Željan Rakela krenuo u humanitarnu vožnju života

S parkinga nasuprot Onkologije KBC-a Firule danas u podne je Željan Rakela, predsjednik BMW Moto kluba Dalmacija krenuo na jednogodišnju humanitarnu vožnju.

Radi se o 'Projektu 120 - Bradata vožnja Extreme', humanitarnoj inicijativi u sklopu Bradate aukcije koja je posvećena prikupljanju sredstava za Županijsku ligu protiv raka. Motociklom će u sljedećih godinu dana prijeći 120.000 kilometara, kako bi se prikupilo 120.000 € za borbu protiv raka. Rakela je i prije službenog početka vožnje prikupio 20.000 eura donacija.

Uz njega su danas stali splitski motoristi, ali i kolege iz Šibenika i Zadra. Prva ruta vožnje je Split - Šibenik - Split.