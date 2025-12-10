U 13 dana prikupljeno 23.239 eura: Rakela je prešao 8.442 kilometra: "Idemo dalje – kilometar po kilometar, euro po euro"

Humanitarni moto- PROJEKT 120 -Bradata Vožnja Extreme, iza kojeg stoji hrvatski motoavanturist Željan Rakela, ušao je u svoj 13. dan i već ostvario impresivne rezultate. U manje od dva tjedna vožnje Rakela je prešao 8.442 kilometra, dok ga do konačnog cilja – monumentalnih 120.000 kilometara – dijeli još 111.558 kilometara.

Jučerašnja etapa protekla je u znaku zahvalnosti. Ovaj put Rakela je vozio posvećeno donatorima koji su zajednički prikupili 555 eura, među kojima su Božidar Jonić, Srdan Radovniković, Jure Đirlić, Pero Knez, Marin Maleš, Nada Domazet, Robert Bilić te moto klub MK Fjaka.

Ukupne donacije prikupljene do današnjeg dana iznose impresivnih 23.239 eura.

Ruta je vodila na relaciji Split – Maslenica – Vrgorac – INA Rašćane – Split, a dan je započeo u 10:30 iz servisa BMW Tomić. Nakon redovnog tehničkog podešavanja motocikla, Rakela je krenuo na vožnju koju je završio oko 16 sati, a vjerni pratitelj je i danas bio Aljoša Špec koji je sa Rakelom danas odvozio 410km.

Na samom kraju dana dogodio se neočekivano lijep trenutak – djelatnici vulkanizerske radionice NOSIĆ GUME pozvali su ga dok je prolazio i odlučili podržati projekt donacijom od 100 eura. “Takva spontanost i dobrota uvijek me iznova dirnu i daju dodatnu snagu”, poručio je Rakela.

U večernjim satima Rakela je bio gost na domjenku policijske udruge IPA, gdje je predstavio svoj humanitarni projekt. Susret s članovima udruge opisao je kao veliku čast i vrijedno iskustvo.

Danas ga očekuje nešto kraća vožnja, budući da je pozvan u Dental Centar Marušić, gdje će održati putopisno predavanje učenicima njihove škole. “Veselim se svakom susretu, pogotovo s mladima – možda baš njih inspiriram da jednog dana krenu na svoje putovanje”, dodao je.

Bradata Vožnja Extreme nastavlja se iz dana u dan, a svaki kilometar i svaka donacija donose projekt bliže humanitarnoj misiji vrijednoj 120.000 eura.

Željan Rakela zahvalio je svima koji ga prate, podržavaju i dijele njegovu priču:

“Idemo dalje – kilometar po kilometar, euro po euro.”

Donirati možete putem ovoga linka.