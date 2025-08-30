Nevrijeme poharalo Dalmaciju: Pogledajte potop u Sinju

Jaka kiša potopila je danas dijelove Dalmacije, HAK upozorava da je ponegdje izraženijih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku te da su mogući i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).

Reporterka RTL-a Danas Dragana Eterović izvijestila je kako je jako nevrijeme pogodilo i područje Sinja. "Opći potop", opisala je stanje i potvrdila da kiša doslovno "lije". Potoci vode slijevaju se niz tende, a objavili su i snimku jake kiše na prilaznim cestama prema Sinju koje su također potopljene.

Pogledajte ovdje.

Gužve i bujice

Zbog siline oborina na cestama su se stvorile bujice koje su stvarale nove zastoje i kilometarske kolone vozila. Prema procjenama, kolone su dosezale i do dva kilometra dužine, dok su lokalne prometnice bile gotovo neprohodne.

Na pojedinim mjestima, poput Podgore kod Makarske, izmjereno je više od 100 litara kiše po četvornom metru u kratkom vremenu, što je izazvalo nagle poplave i odrone stijena uz cestu.

U Dolini Neretve je najgore, a ponegdje je voda ušla u kuće.