Close Menu

Nevrijeme poharalo Dalmaciju: Pogledajte potop u Sinju

Stvaraju se bujice, podrumi poplavljeni

Jaka kiša potopila je danas dijelove Dalmacije, HAK upozorava da je ponegdje izraženijih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku te da su mogući i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).

Reporterka RTL-a Danas Dragana Eterović izvijestila je kako je jako nevrijeme pogodilo i područje Sinja. "Opći potop", opisala je stanje i potvrdila da kiša doslovno "lije". Potoci vode slijevaju se niz tende, a objavili su i snimku jake kiše na prilaznim cestama prema Sinju koje su također potopljene.

Pogledajte ovdje.

Gužve i bujice

Zbog siline oborina na cestama su se stvorile bujice koje su stvarale nove zastoje i kilometarske kolone vozila. Prema procjenama, kolone su dosezale i do dva kilometra dužine, dok su lokalne prometnice bile gotovo neprohodne.

Na pojedinim mjestima, poput Podgore kod Makarske, izmjereno je više od 100 litara kiše po četvornom metru u kratkom vremenu, što je izazvalo nagle poplave i odrone stijena uz cestu.

U Dolini Neretve je najgore, a ponegdje je voda ušla u kuće.

Kiša i polave napravile kaos u Dalmaciji, ljudi spašavaju vinograde i imovinu

Bujice na cestama u Dalmaciji, stvaraju se gužve, gradovi pod vodom: Pogledajte snimke koje smo dobili

Metković pod vodom: Vatrogasci na više od 30 intervencija zbog velikih oborina

Kaos na Hvaru: Nevrijeme zaustavilo trajekt, mnoštvo vozila čekaju ukrcaj

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
6
Mad
3