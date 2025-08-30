Bujice na cestama u Dalmaciji, stvaraju se gužve, gradovi pod vodom: Pogledajte snimke koje smo dobili

Nevrijeme cijelo jutro stvara probleme u Dalmaciji. Na autocesti A1 jutros su se stvorile velike gužve u smjeru Zagreba. Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK), između čvorova Ploče i Vrgorac, na 467. kilometru autoceste, formirala se kolona vozila duga oko 2 kilometra.

Promet se odvija po dvije prometne trake, ali uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, pa se kolona postupno povećava.

Iz HAK-a upozoravaju vozače da budu strpljivi, oprezni i da poštuju prometnu signalizaciju, budući da mokar i sklizak kolnik dodatno otežava vožnju.

Pogledajte kako je bilo jutros na autocesti između Vrgorca i Ploča.

Kiša je stvorila velike probleme i u ostalim gradovima. Pogledajte stanje u Podgori i Cavtatu.