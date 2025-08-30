Close Menu

Metković pod vodom: Vatrogasci na više od 30 intervencija zbog velikih oborina

"Za sva potrebna ispumpavanja zovite dežurstvo 020/686-713. Čim stignemo eto nas", poručili su.

Obilne kiše koje su jutros pogodile Metković izazvale su brojne probleme u prometu i kućanstvima. Prema informacijama Javne vatrogasne postrojbe Metković, zaprimljeno je više od 30 dojava građana o poplavama i potrebi ispumpavanja vode.

Vatrogasci su trenutno na terenu na više lokacija u gradu, a intervencije se obavljaju po prioritetima. U pomoć JVP-u priključili su se i članovi DVD-a Metković.

Iz postrojbe su pozvali građane na strpljenje i razumijevanje, budući da se radi o velikom broju istovremenih dojava.

