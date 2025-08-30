Kaos na Hvaru: Nevrijeme zaustavilo trajekt, mnoštvo vozila čekaju ukrcaj

Nevrijeme koje je pogodilo Jadran izazvalo je i velike probleme u pomorskom prometu. Zbog loših vremenskih uvjeta trajekt na liniji Sućuraj – Drvenik jutros nije isplovio, a u mjestu se ubrzo stvorila ogromna gužva vozila i putnika koji čekaju ukrcaj.

„Ovo u životu nikad nisam vidila, nikad“, kazala je jedna od putnica, stojeći u dugačkoj koloni automobila pred trajektnim pristaništem.

Inače, na ovoj liniji plovi trajekt kapaciteta oko 90 automobila, što znači da će trebati više polazaka kako bi se gužve smanjile.

Lokalni stanovnici ističu kako su ovakvi prizori rijetkost, no vremenski uvjeti ovog ljeta više puta su remetili redovite trajektne linije.