Kiša i polave napravile kaos u Dalmaciji, ljudi spašavaju vinograde i imovinu

Obilna kiša i olujno nevrijeme danas su pogodili Dalmaciju, izazvavši velike probleme u prometu, poplave i bujice na brojnim lokacijama.

Na autocesti A1 između čvorova Ravča i Vrgorac, u smjeru Zagreba, kolnik je poplavljen pa je promet povremeno zaustavljan i preusmjeravan obilaznim pravcima. Vozači su satima čekali u kolonama, a mokar i sklizak kolnik dodatno je usporavao kretanje.

Gužve i bujice

Zbog siline oborina na cestama su se stvorile bujice koje su stvarale nove zastoje i kilometarske kolone vozila. Prema procjenama, kolone su dosezale i do dva kilometra dužine, dok su lokalne prometnice bile gotovo neprohodne.

Na pojedinim mjestima, poput Podgore kod Makarske, izmjereno je više od 100 litara kiše po četvornom metru u kratkom vremenu, što je izazvalo nagle poplave i odrone stijena uz cestu.

U Dolini Neretve je najgore, a ponegdje je voda ušla u kuće.

Ljudi spašavaju vinograde i imovinu. Pogledajte videozapise.

