Ne krećite na put ako ne morate: Snijeg i jak vjetar otežavaju vožnju, oprezno kroz Gorski kotar i Liku

Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, Jadranska magistrala (DC8), Krčki most, Paški most, Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku i tunel Sveti Ilija.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i obrnuto zbog zimskih uvjeta u Gorskom kotaru - objavio je HAK.

Snijeg pada na Sljemenu, Zavižanu, u Gorskom kotaru i Lici, a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na mnogim cestama vladaju zimski uvjeti.

- Zbog snijega zimski su uvjeti na cestama u Gorskom kotaru i Lici te na pojedinim cestama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo 2, državnu cestu DC1 u Lici između Prijeboja i Gračaca i DC3 kroz Gorski kotar. Zbog vjetra u priobalju i Lici na pojedinim cestama zabrane su za određene skupine vozila - izvijestio je HAK.