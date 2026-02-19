FOTO I VIDEO Pogoršava se vrijeme u srednjoj Dalmaciji: Snažna plima na splitskom i kaštelanskom području. Lučica na Čiovu pod vodom…

Tek što je Dalmacija nakratko odahnula nakon dan i pol mirnijeg vremena, novi val nestabilnosti ponovno stiže s mora. Ciklona koja utječe na veći dio Jadrana donijela je jačanje juga, kišu i grmljavinska nevremena, a najizraženije pogoršanje očekuje se tijekom noći.

Kiša i grmljavina već na sjeveru, jugo jača na cijelom Jadranu

Na sjeveru zemlje već su vidljive posljedice promjene: u Istri ima kiše, pljuskova i grmljavine, a mjestimice je palo oko 20 litara po četvornome metru. U isto vrijeme na cijelom Jadranu puše jugo koje je u jačanju, lokalno vrlo jako, uz olujne udare.

Najjače jugo bilježi se u sjevernoj Dalmaciji i na sjevernom Jadranu, gdje udari dosežu oko 90 kilometara na sat. Vrlo jako jugo puše i u Splitu s povremenim olujnim udarima, a na moru su već zabilježeni poremećaji u prometu.

More raste: Snažna plima na Čiovu, ali i u Splitu i Kaštelima

Iako je tlak zraka nizak, ne očekuje se plima razmjera kakva je proteklih dana i tjedana zahvatila dio Dalmacije. Ipak, more je osjetno podignuto, a jugo dodatno "gura" more prema obali, osobito na izloženim dijelovima.

Pod utjecajem ciklone i nevremena koje je već stiglo u dijelove Dalmacije, snažna plima bilježi se na Čiovu, ali i u Splitu i Kaštelima, gdje more ulazi dublje u obalni pojas nego u uobičajenim okolnostima. U ovakvim situacijama valja imati na umu da snažna plima može nastupiti naglo, osobito kad se pojačaju udari juga i valovi.

Glavnina oborine u Dalmaciji očekuje se tijekom noći, kada bi jugo na moru moglo dosegnuti i do 100 kilometara na sat. Grmljavinsko nevrijeme već je stiglo ispred Zadra, a jaka grmljavinska linija zahvatila je sjevernu i srednju Dalmaciju te će se nastaviti kretati prema jugu.

Okretanje na tramontanu i naglo zahlađenje: Moguća susnježica i snijeg

U noći na petak očekuje se okretanje vjetra na tramontanu i naglo zahlađenje – kiša bi mogla prijeći u snijeg, dok je u Dalmatinskoj zagori moguća i susnježica.

Tijekom petka vrijeme bi se povremeno trebalo smirivati, osobito u drugom dijelu dana. Petak bi, prema očekivanjima, mogao označiti i početak dulje stabilizacije vremena.