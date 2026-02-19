Nije "odavno": Jugo večeras doseže udare do 100 km/h. Prema jutru počet će spuštanje snježne granice

Nakon tek dan i pol stabilnijeg vremena, novu promjenu vremenskih prilika donijela je ciklona koja utječe na veći dio Jadrana. U Istri već ima kiše, pljuskova i grmljavine, a ondje je palo oko 20 litara kiše po četvornome metru. Na cijelom Jadranu puše jugo koje je tijekom dana u jačanju, mjestimice vrlo jako, uz olujne udare.
Udari i do 90 km/h, noć donosi vrhunac pogoršanja
Najjače jugo bilježi se u sjevernoj Dalmaciji i na sjevernom Jadranu, gdje udari dosežu oko 90 kilometara na sat. U Splitu također puše vrlo jako jugo s povremenim olujnim udarima, a na moru su već zabilježeni poremećaji u prometu.
Zbog vremenskih uvjeta došlo je do prekida brojnih linija u pomorskom prometu. Prema obavijesti HAK-a (Pomorski promet) od 19. veljače 2026. u 15:07 sati, u prekidu su:
Katamaranske linije:
- Zadar–Sali–Zaglav–Iž (Bršanj)
- Korčula–Hvar–Split
- Ubli–Vela Luka–Hvar–Split
- Ubli–Korčula–Dubrovnik
- Split–Stari Grad
- Split–Bol–Jelsa
- Mali Lošinj–Cres–Rijeka
- Novalja–Rab–Rijeka
- Olib–Silba–Premuda–Zadar
- Zadar–Molat–Brgulje–Zapuntel–Ist
- Zadar–Rivanj–Sestrunj–Zverinac–Božava–Brbinj
- Zadar–Iž Mali–Veli Iž–Rava Mala–Rava
- Milna–Rogač–Split
- Šibenik–Kaprije–Žirje
- Sobra (Mljet)–Šipanska Luka–Dubrovnik
Trajektne linije:
- Sućuraj–Drvenik
- Sumartin–Makarska
- Zadar (Gaženica)–Rivanj–Sestrunj–Zverinac–Molat
- Lopar–Valbiska
- Šibenik–Zlarin–Kaprije–Žirje
- Brestova–Porozina
- Ploče–Trpanj (u prekidu od 17:15)
- Vis–Split
Brodske linije:
- Orebić–Korčula
- Vodice–Prvić Šepurine–Zlarin–Šibenik
- Zadar–Sali–Zaglav–Zadar
- Dubrovnik–Koločep–Lopud–Sudurad
- Zadar–Preko
- Mali Lošinj–Unije–Susak
- Vrgada–Pakoštane–Biograd
HAK je objavio i izmjene u redu plovidbe za 19./20. veljače. Tako je navedeno da je trajektna linija 431 Zadar/Gaženica–Preko za 15:30 iz Gaženice i 16:00 iz Preka – otkazana, a linija bi se trebala uspostaviti u 16:40 iz Gaženice.
Bez najavljene plime, ali zahlađenje stiže s promjenom vjetra
Iako je tlak zraka nizak, ne očekuje se plima kakva je proteklih dana i tjedana zahvatila dio Dalmacije. Glavnina oborine u Dalmaciji očekuje se tijekom noći, kada bi jugo na moru moglo dosegnuti i do 100 kilometara na sat. U noći na petak vjetar će okretati na tramontanu, uz naglo zahlađenje – kiša bi mogla prijeći u snijeg, a u Dalmatinskoj zagori moguća je i susnježica.
Tijekom petka vrijeme bi se povremeno trebalo smirivati, osobito u drugom dijelu dana. Petak bi, prema očekivanjima, mogao označiti i početak dulje stabilizacije vremena.