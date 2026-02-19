Nije "odavno": Jugo večeras doseže udare do 100 km/h. Prema jutru počet će spuštanje snježne granice

Nakon tek dan i pol stabilnijeg vremena, novu promjenu vremenskih prilika donijela je ciklona koja utječe na veći dio Jadrana. U Istri već ima kiše, pljuskova i grmljavine, a ondje je palo oko 20 litara kiše po četvornome metru. Na cijelom Jadranu puše jugo koje je tijekom dana u jačanju, mjestimice vrlo jako, uz olujne udare.

Udari i do 90 km/h, noć donosi vrhunac pogoršanja

Najjače jugo bilježi se u sjevernoj Dalmaciji i na sjevernom Jadranu, gdje udari dosežu oko 90 kilometara na sat. U Splitu također puše vrlo jako jugo s povremenim olujnim udarima, a na moru su već zabilježeni poremećaji u prometu.

Zbog vremenskih uvjeta došlo je do prekida brojnih linija u pomorskom prometu. Prema obavijesti HAK-a (Pomorski promet) od 19. veljače 2026. u 15:07 sati, u prekidu su:

Katamaranske linije:

Zadar–Sali–Zaglav–Iž (Bršanj)

Korčula–Hvar–Split

Ubli–Vela Luka–Hvar–Split

Ubli–Korčula–Dubrovnik

Split–Stari Grad

Split–Bol–Jelsa

Mali Lošinj–Cres–Rijeka

Novalja–Rab–Rijeka

Olib–Silba–Premuda–Zadar

Zadar–Molat–Brgulje–Zapuntel–Ist

Zadar–Rivanj–Sestrunj–Zverinac–Božava–Brbinj

Zadar–Iž Mali–Veli Iž–Rava Mala–Rava

Milna–Rogač–Split

Šibenik–Kaprije–Žirje

Sobra (Mljet)–Šipanska Luka–Dubrovnik

Trajektne linije:

Sućuraj–Drvenik

Sumartin–Makarska

Zadar (Gaženica)–Rivanj–Sestrunj–Zverinac–Molat

Lopar–Valbiska

Šibenik–Zlarin–Kaprije–Žirje

Brestova–Porozina

Ploče–Trpanj (u prekidu od 17:15)

Vis–Split

Brodske linije:

Orebić–Korčula

Vodice–Prvić Šepurine–Zlarin–Šibenik

Zadar–Sali–Zaglav–Zadar

Dubrovnik–Koločep–Lopud–Sudurad

Zadar–Preko

Mali Lošinj–Unije–Susak

Vrgada–Pakoštane–Biograd

HAK je objavio i izmjene u redu plovidbe za 19./20. veljače. Tako je navedeno da je trajektna linija 431 Zadar/Gaženica–Preko za 15:30 iz Gaženice i 16:00 iz Preka – otkazana, a linija bi se trebala uspostaviti u 16:40 iz Gaženice.

Bez najavljene plime, ali zahlađenje stiže s promjenom vjetra

Iako je tlak zraka nizak, ne očekuje se plima kakva je proteklih dana i tjedana zahvatila dio Dalmacije. Glavnina oborine u Dalmaciji očekuje se tijekom noći, kada bi jugo na moru moglo dosegnuti i do 100 kilometara na sat. U noći na petak vjetar će okretati na tramontanu, uz naglo zahlađenje – kiša bi mogla prijeći u snijeg, a u Dalmatinskoj zagori moguća je i susnježica.

Tijekom petka vrijeme bi se povremeno trebalo smirivati, osobito u drugom dijelu dana. Petak bi, prema očekivanjima, mogao označiti i početak dulje stabilizacije vremena.