Na tribinama osvanula poruka Torcidi

Benfica je uvjerljivo svladala Estrelu Amadoru (4:0) u utakmici 19. kola portugalske Primiera lige, a na stadionu u Lisabonu osvanula je poruka za Torcidu koja je odjeknula u Hrvatskoj, ali i puno šire.

No Name Boysi, navijačka skupina koja prati Benficu i gaji prijateljske odnose s Torcidom, je tijekom utakmice podignula poruka na hrvatskom jeziku, uz brojne baklje:

"Braćo mesari, izdržite", pisalo je na hrvatskom jeziku, a poruka je bila upućena pripadnicima Torcide koji su privedeni nakon sukoba s Delijama u blizini zračne luke u Tuzli.

Torcida je pripremila sačekušu za navijače Zvezde koji su se vraćali s europskog gostovanja u Švedskoj, a policija je nakon velikog sukoba priveden veći broj osoba, piše Gol.hr.

Prema riječima glasnogovornice MUP-a Tuzlanske županije Adnane Sprečić zadržano je 14 pripadnika Torcide nakon velikog sukoba, a oni će nakon kriminalističke obrade i 24-satnog zadržavanja biti predani tuzlanskom županijskom tužiteljstvu koje će odlučiti o njihovom zadržavanju u pritvoru.

Mediji navode da se radi o osmorici pripadnika Torcide iz Splita te po jednome iz Pule, Vinkovaca i Ploča, kao i trojici navijača iz BiH koji su podrijetlom iz Brčko Distrikta, Mostara i Čitluka.

Dodajmo da je 18 osoba zatražilo liječničku pomoć nakon velikog sukoba, od čega je jedna osoba zadobila po život opasne ozljede.

Poruku No Name Boysa možete vidjeti ovdje.