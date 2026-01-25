Pojavila se snimka sukoba Torcide i Delija

Četrnaest osoba uhićeno je nakon navijačkog sukoba između pripadnika Torcide i Delija, koji se dogodio u subotu navečer u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Na snimci koja se pojavila na društvenim mrežama vidi se više desetaka osoba s palicama u rukama kako kreću u obračun s navijačima Crvene zvezde, koji su zrakoplovom iz Malmöa sletjeli na bosanskohercegovački aerodrom.

Kriminalističkom istragom Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona utvrđeno je da se 14 osoba izravno dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela tijekom navijačkog sukoba u blizini aerodroma. Jedanaest uhićenih su državljani Hrvatske, dok trojica imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Nakon kriminalističke obrade bit će predani u nadležnost Tužiteljstva Tuzlanskog kantona, koje će odlučiti o prijedlogu pritvora ili mjerama zabrane za osumnjičene.

Podsjetimo, u sukobu su ozlijeđene 23 osobe, a njih čak 93 privedene su u policijsku postaju. Na kraju je 14 osoba uhićeno, dok su ostali pušteni.

U Sveučilišni klinički centar u Tuzli tijekom večeri javilo se 18 osoba, a prema priopćenju bolnice jedna je osoba zadržana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, što upućuje na teže zdravstveno stanje.

Pacijent iz Prijedora hospitaliziran je u Jedinici intenzivne terapije zbog ozljeda glave, kralježnice, prsnog koša i ruke te višestrukih kontuzija tijela. Riječ je o Stefanu Vukšiću, rođenom 2000. godine.

Ukupno tri osobe nalaze se u teškom stanju, a riječ je o navijačima Crvene zvezde, dok ostali imaju lakše tjelesne ozljede.

