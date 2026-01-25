VIDEO Kaos na ulicama Tuzle: Torcida pretukla Delije, uhićene 93 osobe!

Navijači Crvene Zvezde koji su nakon utakmice Europa lige u Malmöu doputovali na tuzlanski aerodrom, napadnuti su nakon izlaska iz zračne luke.

Navijači Zvezde iz Republike Srpske s utakmice u Švedskoj vratili su se na aerodrom u BiH.

Zasjeda im je priređena oko 500 metara od zračne luke, blizu parkinga prema kojem su u grupi išli do automobila koje su ostavili tamo prije leta u Švedsku, piše Index.

"Možemo potvrditi da je prijavljen incident u blizini stadiona. Policijski službenici su na terenu i poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti", objavili su iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Iz policije dodaju da su se napadači razbježali u susjedne ulice te da su pripadnici Granične policije BiH nakon napada iz predostrožnosti zadržali ostale putnike u blizini aerodroma.

Vozila hitne odvoze ozlijeđene, auto u jarku

Navijače Zvezde napali su službeno nepoznati počinitelji, ali iz više navijačkih izvora navodi se da su napad izveli članovi Torcide te da su u napadu teško ozlijeđena dva navijača Zvezde. Snimke se šire navijačkim stranicama na društvenim nrežama, kao i uvijek kad se dogodi nešto ovako, te se na svim stranicama tvrdi da je Delije napala Torcida.

Na snimkama nastalima blizu mjesta napada čuju se sirene i vide jureća vozila hitne pomoći s upaljenim rotacijskim svjetlima. Na fotografiji je jedan od automobila u jarku uz cestu, kao da je gurnut tamo.

Kako je navedeno, policijskoj stanici Živinice 24.01.2026. godine oko 21:55 sati prijavljeno je da se ispred aerodroma odvija masovna tučnjava, a u pitanju su bili pripadnici splitske Torcide i Delija koji podržavaju beogradsku Crvenu zvezdu. Na mjesto incidenta odmah je upućeno više policijskih patrola, kao i odred za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, te ekipe Službe hitne medicinske pomoći iz Živinica i Tuzle, piše Crna hronika.

Nadalje, u službenim prostorijama Uprave policije MUP TK-a zadržane su ukupno 93 osobe, navijača spomenutih skupina. Poduzetim radnjama utvrđeno je da nijedan od sudionika incidenta nije s područja Tuzlanskog kantona. Prema prvim informacijama, u incidentu su ozlijeđene 23 osobe, među kojima i jedan policijski službenik.