Doznaju se novi detalji sukoba Torcide i Delija: Jedan navijač (25) u teškom stanju

Sinoć oko 21:55 sati ispred ulaza u Međunarodni aerodrom Dubrave kod Živinica došlo je do sukoba između stotina navijača Torcide i Delija.

To su navijači Hajduka iz Splita i Crvene zvezde iz Beograda, javlja Crna-hronika.info.

Navijači Crvene zvezde vraćali su se iz Malmöa, gdje se igrala europska utakmica, a navijači Torcide su ih napali iz zasjede i brutalno pretukli.

Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova kantona Tuzla priveli su čak 93 osobe, a potvrđeno je da su 23 osobe ozlijeđene. Od tih osoba, njih 18 je zatražilo pomoć u UKC-u Tuzla.

Nove informacije ukazuju na to da je jedan navijač u teškom stanju i da je zadržan na Klinici za anesteziologiju i reanimaciju, javlja Crna-hronika.info.

Pacijent je hospitaliziran na Odjelu intenzivne njege zbog kontuzija glave, kralježnice, prsnog koša, ruke i tijela.

„Preostali pacijenti dijagnostički su obrađeni i zbrinuti u Klinici za bolesti uha, nosa i grla te kirurgiju glave i vrata, Klinici za ortopediju i traumatologiju te Klinici za neurokirurgiju, te su nakon ukazane pomoći otpušteni na kućno liječenje“, potvrđeno je Crnoj Hronici iz Sveučilišnog kliničkog centra u Tuzli.