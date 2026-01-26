Close Menu

Doznaju se novi detalji sukoba Torcide i Delija: Jedan navijač (25) u teškom stanju

Torcida pretukla Delije, uhićene 93 osobe!

Sinoć oko 21:55 sati ispred ulaza u Međunarodni aerodrom Dubrave kod Živinica došlo je do sukoba između stotina navijača Torcide i Delija.

VIDEO Kaos na ulicama Tuzle: Torcida pretukla Delije, uhićene 93 osobe!

 

To su navijači Hajduka iz Splita i Crvene zvezde iz Beograda, javlja Crna-hronika.info.

Pojavila se snimka sukoba Torcide i Delija

Navijači Crvene zvezde vraćali su se iz Malmöa, gdje se igrala europska utakmica, a navijači Torcide su ih napali iz zasjede i brutalno pretukli.

Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova kantona Tuzla priveli su čak 93 osobe, a potvrđeno je da su 23 osobe ozlijeđene. Od tih osoba, njih 18 je zatražilo pomoć u UKC-u Tuzla.

 

Nove informacije ukazuju na to da je jedan navijač u teškom stanju i da je zadržan na Klinici za anesteziologiju i reanimaciju, javlja Crna-hronika.info.

Pacijent je hospitaliziran na Odjelu intenzivne njege zbog kontuzija glave, kralježnice, prsnog koša, ruke i tijela.

„Preostali pacijenti dijagnostički su obrađeni i zbrinuti u Klinici za bolesti uha, nosa i grla te kirurgiju glave i vrata, Klinici za ortopediju i traumatologiju te Klinici za neurokirurgiju, te su nakon ukazane pomoći otpušteni na kućno liječenje“, potvrđeno je Crnoj Hronici iz Sveučilišnog kliničkog centra u Tuzli.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
1
Mad
1