Doznaju se novi detalji sukoba Torcide i Delija: Jedan navijač (25) u teškom stanju

Sinoć oko 21:55 sati ispred ulaza u Međunarodni aerodrom Dubrave kod Živinica došlo je do sukoba između stotina navijača Torcide i Delija.
VIDEO Kaos na ulicama Tuzle: Torcida pretukla Delije, uhićene 93 osobe!
To su navijači Hajduka iz Splita i Crvene zvezde iz Beograda, javlja Crna-hronika.info.
Pojavila se snimka sukoba Torcide i Delija
Navijači Crvene zvezde vraćali su se iz Malmöa, gdje se igrala europska utakmica, a navijači Torcide su ih napali iz zasjede i brutalno pretukli.
Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova kantona Tuzla priveli su čak 93 osobe, a potvrđeno je da su 23 osobe ozlijeđene. Od tih osoba, njih 18 je zatražilo pomoć u UKC-u Tuzla.
Nove informacije ukazuju na to da je jedan navijač u teškom stanju i da je zadržan na Klinici za anesteziologiju i reanimaciju, javlja Crna-hronika.info.
Pacijent je hospitaliziran na Odjelu intenzivne njege zbog kontuzija glave, kralježnice, prsnog koša, ruke i tijela.
„Preostali pacijenti dijagnostički su obrađeni i zbrinuti u Klinici za bolesti uha, nosa i grla te kirurgiju glave i vrata, Klinici za ortopediju i traumatologiju te Klinici za neurokirurgiju, te su nakon ukazane pomoći otpušteni na kućno liječenje“, potvrđeno je Crnoj Hronici iz Sveučilišnog kliničkog centra u Tuzli.